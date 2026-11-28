Severo Ochoa, con el entonces alcalde, Manuel Lagares, en el atrio de Santa María, con San Francisco al fondo

Las imágenes de Federico García Lorca y de Ramón María del Valle Inclán visitando O Azougue en 1932 y 1935 sorprendieron por la coincidencia de su encuadre pero a nadie debería de resultarle extraordinario que dos autores de su categoría se interesasen por la historia de Betanzos.

En los últimos decenios, incluso este mismo año, han sido muchas las celebridades que se desplazaron hasta el municipio para conocer su casco histórico y las curiosidades que esconden Santa María y San Francisco. Como el calendario medieval, único en España, o el sepulcro de Fernán Pérez de Andrade ‘O Bó’ dispuesto sobre un oso y un jabalí, uno de los conjuntos de escultura funeraria más impresionantes del país, todo un símbolo del poder de la nobleza durante la Edad Media.

En noviembre de 1986, hace ahora cuarenta años, la ciudad recibió la visita de un Nobel. Severo Ochoa, que se acercó hasta O Azougue y San Francisco aprovechando su estancia en A Coruña para ofrecer una conferencia en la Fundación Barrié.

En su recorrido lo acompañaron el entonces alcalde, Manuel Lagares Pérez, y el director de la sucursal del Banco Pastor en A Porta da Vila, Jesús López Montesinos. En el antiguo convento aún residían algunos frailes franciscanos que, nueve años después, en septiembre de 1995, quedando solo tres, abandonaron su residencia en Betanzos. Uno de ellos, el Padre Chapela, aparece en las imágenes de aquel día mostrando a Ochoa la sublimidad de la construcción en la que descansa ‘O Bó’.

El científico asturiano, en el centro, con el regidor y uno de los frailes franciscanos que aún residía en el convento

Los que estuvieron con el científico asturiano, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1959, aseguran que se mostró admirado por los incontables misterios, nunca resueltos, tanto de San Francisco como de Santa María.

La iglesia, que sigue siendo la debilidad de muchos vecinos, había saltado a los medios informativos de toda Europa por el robo consumado por René Alphonse van den Berghe, conocido como Erik el Belga. Este asalto, en octubre de 1981, conmocionó la comarca y a Galicia entera, y motivó el desplazamiento del mismísimo Leopoldo Calvo Sotelo. El último presidente que, siendo inquilino de La Moncloa, visitó la ciudad para conocer su entorno monumental y el alcance de lo ocurrido días antes en O Azougue. El expolio de catorce tallas del siglo XV del retablo que los especialistas de la época valoraron en 500 millones de pesetas y que, tras su detención en 1983, reconocería Erik el Belga.

Una de ellas, La Anunciación, todavía no se ha recuperado, pero en Betanzos aún mantienen la esperanza, más aún después de trascender hace solo unos días que la Policía Nacional ha conseguido resolver un robo similar perpetrado en 1979 por el mismo Van den Berghe. Una talla del siglo XIII de la iglesia de San Pedro de Meoz, en Navarra que, casi medio siglo después, han conseguido localizar en el Reino Unido y está de vuelta en España.

La reciente recuperación de una talla robada por Erik el Belga en 1979 en Meoz, en Navarra, devuelve la esperanza a Betanzos para rescatar algún día La Anunciación

Calvo Sotelo llegó a la García Irmáns en coche oficial y, con su esposa Pilar Ibáñez, se desplazó caminando hasta O Azougue. Allí se comprometió a destinar los medios necesarios para recuperar las tallas gótico-flamencas del siglo XV sustraídas en la madrugada del 30 de septiembre al 1 de octubre, una noche de triste recuerdo para Betanzos.

Los ciudadanos que vivieron aquel recorrido sostienen que apenas se establecieron medidas de seguridad –si se hizo, se realizó con máxima discreción–y que cualquiera podía acercarse al dirigente de UCD.