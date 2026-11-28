Recreación aportada por Betanzos para mostrar en qué se inspirará el diseño: El Pasatiempo y Don Juan

La Junta de Gobierno de Betanzos acordó sacar a licitación la renovación del área infantil de El Pasatiempo. De esta manera, avanza en la tramitación de unas actuaciones que esperan desde hace meses sus numerosos usuarios, más aún tras conocer el convenio suscrito este verano con la Diputación de A Coruña, que asume el 80% de la inversión (240.000 euros de los 300.000 que costará la obra) mientras que el 20% restante saldrá de las arcas municipales, lo aportará el Ayuntamiento de Betanzos.

La alcaldesa, María Barral, recordó que en El Pasatiempo conviven dos ámbitos “claramente diferenciados”: el histórico, en cuya rehabilitación “se segue traballando”, y el nivel inferior, donde se ubica el área infantil, que es la más extensa de la ciudad y “a máis utilizada con moita diferenza, e das máis amplas da área metropolitana, creo eu”, expuso Barral. Un espacio que, por sus características y su afluencia, “necesitaba un cambio, unha modernización, porque leva moitos anos”, añadió la mandataria municipal, que destacó la que será una de las singularidades de la obra: su inspiración en la antigua ‘Horta de Don Juan’.

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Así, “o proxecto contempla a renovación integral da zona infantil, con 20 novos xogos para diferentes idades: estrutura multixogos, carrusel, columpios, xogos de equilibrio, balancíns, saltadores, torres, pontes e escalada, ademais de paneis táctiles”, detallaron desde el Ayuntamiento de Betanzos.

Además, el suelo se sustituirá por completo por seguridad y accesibilidad, también acorde con “un deseño temático inspirado na obra de Juan García Naveira, con estruturas que evocarán espazos emblemáticos do xardín enciclopédico, como os reloxos mundiais, as cunchas ou as grutas”, donde los nuevos elementos de actividad, “inclusivos para todos e todas”, se complementarán con “algunha sorpresa vinculada a Betanzos e ao contorno no que se atopa”, continuó Barral.

En cuanto al importe, destacó que “supera con moito o doutros parques infantís da cidade, porque se achega aos 300.000 euros”, a lo que añadió: “Espero que se presente algunha empresa e que non quede deserto, algo que está a ocorrer en procesos de case todos os concellos”, adjudicarlo y después, “como moi tarde, na primavera, comece a rehabilitación integral do Parque Infantil do Pasatempo”. l