Imagen de archivo de una de las anteriores ediciones del Mercadiño de Nadal de Betanzos, en la Praza da Constitución Archivo El Ideal Gallego

El Mercadiño de Nadal de Betanzos se instalará entre el 4 y el 7 de diciembre en la Praza da Constitución, en la misma croa del antiguo Castro de Untia. Un “evento auxestionado” de arte y artesanía al que, en esta edición, se suman veinticuatro creadores, comerciantes y emprendedores que, con todo el entusiasmo y mucha dedicación, sacarán sus estudios a la calle como adelanto de las celebraciones de Navidad.

“Había mucha necesidad de algo así en Betanzos”, indica la artista Carmen Seijas que, con su madre, de El Rastro de Merce, se encarga de la organización de la cita, toda una exhibición de ingenio y una muestra más de la efervescencia creativa de una ciudad en que abundan los talleres, estudios y centros de arte; espacios culturales donde aprender casi cualquier disciplina, como recuerda Seijas.

“Es un mercado pequeño pero esa es su esencia –añade– no queremos hacer algo grande”, sino que la idea crear un espacio donde compartir y colaborar, hacer comunidad y dinamizar Betanzos.

Entre la Praza da Constitución y la Rúa do Castro se instalarán los mostradores, cedidos por el Ayuntamiento de Betanzos, que también se hace cargo de la iluminación de cada uno de ellos que, con su colorido, contribuirán a embellecer todavía más el casco histórico, el entorno más visitado y más representativo de una ciudad que, desde esta tarde, se alumbrará con más de 900.000 leds mientras avanza en el concurso de Ferrero Rocher.

En el mercadiño habrá arte, repostería, cerámica, cerería creativa, destilación botánica, talleres de hilado, miel, complementos hechos a mano, textiles naturales, encuadernación y crochet, durante cuatro días y coincidiendo con la Semana do Pincho 2026.

La García Irmáns se viste de Navidad aún a la espera de los resultados de la votación inicial de Ferrero Rocher Más información

El encendido navideño se realizará este viernes, a las 19.00 horas, en la García Irmáns. “Un ano máis, será un referente en toda Galicia, estará a cargo da Asociación Xóvenes do Pobo” coincidiendo con su cincuenta aniversario, indicó la alcaldesa, María Barral.

Este año, todos los núcleos cuentan con algún adorno y en el centro urbano, la decoración se amplía e incorpora nuevos elementos, como “unha campá xigante no adro de San Domingos, un túnel de luz no centro da García Irmáns, dous anxos na entrada da Porta da Vila” y, delante de la casa consistorial, Sus Majestades Melchor Gaspar y Baltasar.

Con esta apuesta, el municipio trata de atraer visitantes y servir de estímulo para el comercio y la hostelería durante la Navidad.

En caso de vencer en el concurso de Ferrero Rocher, la marca realizaría “unha iluminación especial nunha praza ou espazo do casco histórico", con un encendido independiente el día 16.

“Gañe ou non, Betanzos seguirá sendo un referente no Nadal”, indicó la alcaldesa, María Barral