Tramo afectado en Os Ánxeles, en Betanzos

El Partido Popular de Betanzos denuncia "a inacción e a desidia" del Gobierno de María Barral "ante as reiteradas alertas sobre o mal estado e as fendas no firme do coñecido como camiño de San Xiao".

La edil Ceci Vázquez aseguró que la vía "sufriu onte un derrubamento de parte do asfalto" y, de acuerdo con las imágenes, los daños se registraron en Os Ánxeles, en la salida del centro urbano hacia San Xiao y Os Caneiros y, aunque "por sorte" no hubo ninguna desgracia, los desperfectos son evidentes a la altura de las últimas viviendas de la calle de Os Ánxeles.

"O desprendemento de parte do asfalto era un feito esperado, ya que as fendas eran perfectamente visibles desde hai tempo e o Goberno local non fixo nada por arranxalas”, dijo Vázquez.

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Los conservadores recuerdan que "xa no ano 2021 se producira no mesmo vial un derrubamento semellante e que ao longo do presente mandato o Grupo Municipal do Partido Popular xa advertiu ata en tres ocasións do que ía suceder: en decembro de 2024, en maio de 2025 e en febreiro de 2026".

“O deficiente mantemento das infraestruturas é unha característica que define a forma de gobernar do PSOE, tanto de Pedro Sánchez na Moncloa como de María Barral no Concello de Betanzos, e as consecuencias da falta de investimentos acabámolas pagando todos”, añadió Ceci Vázquez.