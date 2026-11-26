Audiencia Provincial de A Coruña Patricia G. Fraga

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a diez meses de prisión a un hombre por agredir a su expareja durante una discusión en el domicilio que compartían en el municipio coruñés de Betanzos.

El tribunal lo considera autor de un delito de lesiones y de otro de vejaciones injustas continuadas. Además, le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la víctima y comunicarse con ella durante tres años y cuatro meses.

Según recoge la sentencia, durante los últimos años de la relación, el acusado insultaba reiteradamente a la denunciante. En una ocasión, en julio de 2023, una discusión entre ambos en el domicilio familiar acabó con una agresión en la que el hombre la sujetó por el cuello, provocándole una lesión en el lado izquierdo.

La Sala considera probados ambos delitos a partir del testimonio de la víctima, corroborado por el informe médico. También tuvo en cuenta que el acusado reconoció haber proferido los insultos.

Sin embargo, lo absuelve de los delitos de violencia habitual, de los tres delitos de maltrato y de la tentativa de agresión sexual, al no quedar estos suficientemente acreditados. La resolución no es firme ya que puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).