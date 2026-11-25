Mercado de Santa María, en Betanzos Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de Betanzos acaba de publicar la licitación para otorgar la concesión demanial de cuatro puestos del mercado municipal, que se suman al de hostelería que salió a licitación hace solo unos días, y está previsto que continúe con nuevos espacios, indican desde Betanzos.

Además, el pleno municipal aprobó la ordenanza reguladora del servicio del mercado, "que fixa as regras de organización e funcionamento do espazo e o réxime xurídico do uso dos postos", explica el Gobierno de Betanzos.

"A licitacion prodúcese despois de rescindir varios contratos de postos cuxos adxudicatarios non se axustaron á liña de actividade definida para o posto, o que permite agora volver licitalos", aclaran desde la institución municipal.

Además, con esta medida, se intenta dar respuesta a la demanda real de emprendedores interesados en instalarse en el Mercado de Santa María.

"Os cambios concéntranse na planta baixa, onde actualmente só a cafetaría mantén unha actividade regular", explicaron antes de detallar que "o deseño comercial previsto para esa planta contempla unha oferta de comercio de proximidade e gastronomía, delimitada para evitar solapamentos e garantir que ningún negocio compita directamente coa cafetaría que xa opera no mercado", resumen desde el Ayuntamiento de Betanzos.

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Los cuatro puestos que se licitan tienen un uso definido: panadería, charcutería y productos de proximidad, ultramarinos y pulpeira.

La concesión tendrá una duración de diez años, prorrogables hasta dos más, y el procedimiento será abierto.

Las ofertas se valorarán principalmente por el canon anual ofertado, por la memoria de gestión y propuesta de producto, y por la adhesión a la marca Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Asimismo, el pleno aprobó ayer la ordenanza que regula la organización, el funcionamiento y el régimen de usos de los puestos, y cuenta con la colaboración de la asociación de comerciantes del Mercado de Santa María.

La norma incorpora varias novedades:

Los puestos se adjudicarán mediante concesión demanial y deberán explotarse directamente por los adjudicatarios.

Creación de la gerencia del mercado, en la que participarán el Gobierno local, personal municipal y asociación de comerciantes.

La oferta combinará mercado tradicional, hostelería y gastronomía, y actividades artesanales, artísticas y turísticas con la promoción del producto local y de la marca Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

Solo se autorizará la venta de bebidas fermentadas de baja graduación, con fomento de las producciones gallegas.

La ordenanza establece horarios para la hostelería y un sistema de vacaciones rotatorias para evitar el cierre simultáneo de puestos.

También se establece un régimen de infracciones y sanciones.

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La alcaldesa, María Barral, destacó que "con esta ordenanza e coas novas licitacións damos seguridade xurídica a quen aposte polo mercado e reforzamos un proxecto que está funcionando moi ben, que é un punto de encontro para veciñas, veciños e visitantes e que contribúe a dinamizar o noso casco histórico".

El plazo y el lugar de presentación de ofertas podrán consultarse en la sede electrónica ( https://sede.betanzos.gal ).