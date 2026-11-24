O BNG de Betanzos solicita melloras nos servizos dos núcleos rurais
A formación nacionalista reclama investimento e mantemento de infraestruturas
O BNG de Betanzos presentará unha iniciativa plenaria este xoves cunha batería de medidas para mellorar os servizos nos núcleos rurais.
Segundo a agrupación nacionalista, "nos últimos anos vense constatando un desequilibrio crecente entre o centro da vila e as zonas rurais en termos de investimento, mantemento de infraestruturas, acceso aos servizos públicos e dinamización da vida social, e cómpre garantir que a veciñanza das parroquias teña os mesmos dereitos e oportunidades que a que reside no centro urbano".
En palabras de Antón Tenreiro, concelleiro e candidato á Alcaldía, “a mobilidade nas parroquias betanceiras presenta carencias importantes en materia de seguranza viaria. Moitos camiños e estradas locais carecen de espazos axeitados para o tránsito peonil ou ciclista, o que dificulta os desprazamentos cotiáns da veciñanza e limita a convivencia segura entre vehículos a motor e persoas, especialmente naquelas zonas con grande tránsito de camións", comenta. "A este problema súmase a falta de transporte público regular que conecte de maneira efectiva os distintos núcleos rurais co centro de Betanzos", afonda.
Así mesmo, para frear a perda de habitantes e atraer novas familias ás parroquias, o BNG pídelle ao Concello unha intervención activa en materia de vivenda, elaborando un censo de vivendas desocupadas e impulsando incentivos para a súa rehabilitación, limpeza e posta no mercado de alugueiro.