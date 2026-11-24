Los vecinos urgen medidas ante la interrupción de la obra de la Plaza de Doña Águeda, en Betanzos
Los afectados advierten de que los garajes y trasteros quedaron desprotegidos y les entra agua
Los afectados por las obras de Doña Águeda urgen al Gobierno de Betanzos a adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar accidentes y daños materiales como consecuencia de las obras inacabadas en este espacio, entre las calles Cruz Verde y Os Ánxeles.
En respuesta a la información en la que María Barral incidía en que se habían completado los trámites para reanudar las actuaciones, los vecinos aseguran que “seguimos esperando as medidas repetidamente anunciadas” pues, a comienzos de este año, la Alcaldía de Betanzos “adxudicou á empresa ‘Caricles Obra y Servicios SL’ o contrato de obra ‘Rehabilitación e Impermeabilización da Praza de Dona Águeda’ cun prazo de execución de tres meses, segundo consta no contrato asinado” este 2026.
En un comunicado remitido a los medios informativos, los afectados alertan de que “como consecuencia da execución das ditas obras procedeuse ao levantamento e retirada do pavimento e impermeabilización da praza” pero las actuaciones se detuvieron dejando la cubierta superior “do inmoble baixo a praza desprotexida fronte as inclemencias meteorolóxicas e as augas de escorrenta” desde hace casi ocho meses, pues no se adoptó medida alguna para evitar daños en la estructura de este inmueble, construido en los 90.
Los vecinos aseguran que “segundo as manifestacións da alcaldesa, resulta que as obras foron paralizadas por causa das deficiencias ou vicios detectados no proxecto técnico que serviu de base ao contrato” y, a la espera de que se reanuden, “estase a producir a entrada masiva de auga que se filtra desde a praza á planta inferior, o que está a producir graves danos na estrutura da edificación, afectando as vigas, e poñendo en perigo as persoas e os bens da planta inferior destinada a garaxe e a rochos das vivendas dos edificios dos números 5 e 7 da Cruz Verde”. Una situación que se ha agravado especialmente en las últimas semanas con la llegada de las lluvias y los temporales a Galicia.
Tanto el administrador de la comunidad como varios afectados a título individual advirtieron de los riesgos existentes a los responsables municipales, a los que también solicitaron medidas pero, al menos de momento, no han obtenido “resposta efectiva ningunha” cuando, según indican, “a omisión de medidas de protección necesarias constitúe unha manifesta e grave neglixencia por parte dos responsables da paralización as obras” y, en este sentido, "instamos á alcaldesa a adoptar con urxencia as medidas cautelares de protección provisional (colocación de lonas impermeables, selado provisional, desvío de augas pluviais, e outras) que impidan a entrada de auga", resumen los vecinos de la Praza de Doña Águeda.