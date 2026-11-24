Concentración del movimiento feminista en el cantón de Claudino Pita Archivo El Ideal Gallego

Betanzos conmemora mañana el 25-N con varios actos, desde las 12.00 horas, con la lectura del manifiesto a cargo de Gonzalo Bermúdez, de Bicoca Moda Home, que "e tratará sobre a problemática da violencia contra a mocidade nas redes sociais", y acompañamiento musical, hasta las 19.30, con la movilización feminista convocada por el Colectivo Feminista das Mariñas en el entorno del palco de la música de Betanzos.

El sábado 28 se realizará la ruta ‘Betanzos en Feminino’, con salida a las 11.00 horas de la oficina de turismo.