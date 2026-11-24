Zoila Cortizas, en la escalera interior de la casa de Betanzos PATRICIA G. FRAGA

ZCV sigue creciendo sin perder su esencia: un concepto de cuidado integral que reúne entrenamiento, bienestar, belleza y medicina estética en un mismo espacio y que desde hace casi once años ofrece las novedades más avanzadas del sector en Betanzos. El centro dirigido por Zoila Cortizas Vázquez, ubicado en la emblemática casa de los García Naveira, en el corazón de la ciudad, incorpora nuevos profesionales y tecnología para ampliar sus servicios de medicina estética, mientras consolida su expansión con un segundo establecimiento en Carballo.

El cuidado personal ha evolucionado mucho en los últimos años y también lo ha hecho la forma de entender la estética y el bienestar, pues ya no se trata únicamente de buscar resultados inmediatos, sino de “apostar por la prevención, el cuidado continuado de la piel y un envejecimiento saludable”, explica la empresaria, con la meta de crecer pero manteniendo sus raíces en Betanzos. Esta filosofía lleva tiempo marcando el camino de Studio ZCV, que ahora da un nuevo paso en su trayectoria con la incorporación de la doctora Celia Martínez, especialista en medicina estética, y de tecnología Ultherapy.

Algunos piden las citas para los viernes y así aprovechan para disfrutar de la hostelería y el comercio de Betanzos Zoila Cortizas

De esta manera, el establecimiento amplía una propuesta que nació vinculada al entrenamiento personal y que fue creciendo progresivamente con la idea de reunir en un mismo espacio disciplinas que tradicionalmente funcionaban por separado y que ahora atrae a Betanzos a clientes de toda Galicia. “Algunos me piden las citas para los viernes y así aprovechan que empieza el fin de semana para disfrutar de la hostelería y el comercio de Betanzos”, comenta Zoila Cortizas.

Novedades

Entre las novedades figura la incorporación de la tecnología Ultherapy, destinada a tratamientos de lifting sin cirugía. Además, el centro prevé organizar jornadas de consultas informativas, siempre con cita previa, para que las personas interesadas puedan conocer las posibilidades de los tratamientos, resolver sus dudas y recibir una valoración profesional sobre su idoneidad.

La ampliación de servicios en Betanzos se produce solo unos meses después de haber dado otro paso importante en la trayectoria empresarial de Zoila Cortizas: la apertura de un segundo establecimiento en el municipio de Carballo. Un nuevo espacio que reproduce el concepto de ZCV y que responde a la buena evolución de un modelo que busca reunir diferentes servicios de cuidado personal en un mismo centro.

Una de las salas del estudio PATRICIA G. FRAGA

“Porque aunar todo esto en el mismo centro marca la diferencia”, explica Cortizas al recordar los comienzos de un proyecto que inicialmente despertó cierto escepticismo “porque era algo que no existía”, pero que se ha ido consolidando a través de la especialización, la formación continua y la incorporación de nuevas propuestas, que además pueden combinarse entre sí, como apunta la CEO de ZCV.

Una casa de más de cien años

El centro carballés reproduce prácticamente el mismo concepto que el que se ubica en la ciudad betanceira. Cuenta con servicios de entrenamiento, estética y bienestar, pero no incorpora medicina estética, una decisión deliberada de la empresaria, que quiere que sus clientes conozcan el espacio original de Betanzos. Una casa de hace más de cien años, que impone por sus techos altos, sus maderas nobles, su distribución –“para moverte de una sala a otra no tienes que pasar necesariamente por el vestíbulo, y eso es un plus para aquellos que vienen buscando privacidad”, dice– y sus vistas a la plaza de los Irmáns García Naveira.

Además, en ZCV cuidan especialmente el ambiente de las cabinas: flores frescas, aromaterapia, iluminación, música y tiempos de tratamiento, por lo que la puntualidad es esencial pues “soy de las que defiende una política estricta de horarios para garantizar una atención adecuada, que cada cliente reciba lo que necesita, ni más ni menos”, incide Cortizas.

La emprendedora betanceira, que hizo ballet y se formó en marketing, reconoce que nunca imaginó que su carrera profesional acabaría desembocando en este proyecto empresarial, pero asegura que es más que un sueño, ya que su trabajo, que la obliga a viajar constantemente a Madrid, Barcelona o Asturias, la hace “realmente feliz”. Próximo destino: Corea.

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