Pablo Villaverde será el candidato por Partido dos Veciños de Betanzos

El Partido dos Veciños de Betanzos acordó por unanimidad que Pablo Villaverde sea la persona que encabece la candidatura de la formación a las elecciones municipales de 2027, en una nueva etapa para el proyecto político municipalista iniciado en los últimos años.

La decisión se produce en el marco de la puesta en marcha y organización del partido, y tras valorar la necesidad de avanzar en la definición del proyecto y en la preparación de las próximas elecciones municipales.

Villaverde, que actualmente ejerce como concejal, asumirá así la responsabilidad de liderar la candidatura del Partido dos Veciños de cara a los comicios de Mayo de 2027, con una propuesta basada en la cercanía, en el contacto directo con los vecinos y en el conocimiento de las necesidades reales de Betanzos.

El ya candidato quiso destacar especialmente el papel de su compañero y también concejal Manuel Martínez, cuya continuidad considera fundamental para el proyecto.

"Manolo demostró en los últimos años que es una figura imprescindible: un betanceiro de pro, siempre al servicio de los vecinos. No hay mayor orgullo que trabajar a su lado", destacó Villaverde.

Tanto Villaverde como Martínez consideran que la experiencia acumulada en los últimos años les permite afrontar esta nueva etapa desde una posición de mayor conocimiento de la realidad municipal y de las necesidades de la vecindad.

"No comenzamos ahora. Llevamos años trabajando por los vecinos y queremos dar un paso más: construir con ellos el Betanzos de futuro que queremos", afirmó Villaverde.

El Partido de los Vecinos afronta así una nueva etapa con la mirada puesta en 2027 y con el objetivo de consolidar un proyecto municipal propio, capaz de reunir la experiencia adquirida en el Ayuntamiento y nuevas propuestas para el futuro de Betanzos.

La formación iniciará ahora los trabajos destinados a la configuración de la candidatura y a la elaboración de su programa electoral, en un proceso en el que tendrá especial importancia la participación de la vecindad. En este sentido, el Partido de los Vecinos anuncia su intención de abrir en los próximos meses diferentes vías de participación y escucha para recoger propuestas, necesidades y preocupaciones de los vecinos y vecinas de Betanzos.

"Queremos que los vecinos sean protagonistas del proyecto. Nuestro programa debe salir de la calle, de las parroquias, de los barrios y de las conversaciones con las personas que viven Betanzos cada día", concluye Villaverde.