Betanzos entrega el premio ‘Muller Emprendedora. Toda unha vida’ a Beatriz Manivesa
Betanzos entregó ayer el distintivo ‘Muller Emprendedora. Toda unha vida’ a Beatriz Manivesa Varela, propietaria de la peluquería Bea, situada en la Praza do Cristo. El acto se enmarca en la programación del 25-N: “Queremos poñer en valor unha vida de traballo, esforzo, constancia e compromiso cunha vila e coa súa xente”, manifestó la alcaldesa, María Barral.
Barral añadió que "unha perruquería é moito máis ca un establecemento comercial: é un espazo de encontro, de confianza, de conversa e de proximidade; un lugar onde se constrúen relacións humanas". Un lugar, señaló, "onde a clientela ten nome e apelidos, onde se escoita e se comparte" y donde la profesional acaba formando parte de la vida cotidiana de muchas familias.
"Os negocios locais son parte da identidade dos nosos barrios e das nosas cidades. Xeran emprego, crean riqueza no territorio e humanizan as nosas rúas", concluyó Barral.