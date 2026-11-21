Visita de la conselleira Martínez Allegue a Infesta, Betanzos MIGUEL MIRAMONTES

La Xunta de Galicia acaba de licitar por más de 1,4 millones la obra de mejora de la seguridad vial y accesibilidad peatonal en la AC-542 a su paso por Infesta, en Betanzos, una actuación que permitirá "transformar esta vía nunha estrada máis segura, accesible e mellor integrada na contorna", indicó este sábado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue en una visita a la zona, en la que estuvo acompañada por la alcaldesa, María Barral, y la portavoz popular, Ceci Vázquez.

El proyecto abarca 2,4 kilómetros de la AC-542, entre la conexión con la AC-840 y el enlace con la autovía A-6. Una vez resuelta la contratación, la previsión del Gobierno gallego es adjudicar e iniciar los trabajos en el primer semestre de 2027, con un plazo de ejecución de 12 meses.

Malestar vecinal

Por su parte, desde la Plataforma Veciñal de Infesta manifestaron su malestar por no haber sido invitados al acto de ayer, teniendo en cuenta las aportaciones de la asociación a este proyecto.

Además, uno de sus miembros, el nacionalista Antón Tenreiro, pone el foco en la ‘legalidad’ de la visita: "É un acto de campaña encuberto. Xa estaba anunciada a licitación, isto non tiña urxencia, podía esperar unha semaniña a que pasasen as eleccións", señaló.

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