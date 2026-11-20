Betanzos encenderá su Navidad el próximo viernes 27
Habrá chocolatada para los más pequeños
Betanzos encenderá las luces de Navidad el próximo 27 de noviembre a las 19.00 horas. Así lo confirmó este viernes la alcaldesa, María Barral, quien informó de que el acto central será en la plaza Irmáns García Naveira, donde también habrá chocolate para los alumnos de los colegios Nosa Señora de Atocha y CEIP Vales Villamarín, desde Infantil hasta sexto de Primaria.
El encendido correrá a cargo de la Asociación Xóvenes do Pobo, que este 2026 celebra su 50 aniversario. Barral indicó que "será unha forma redonda de rematar o ano dedicado a esta entidade" y apuntó que la decoración del municipio tendrá nuevos elementos protagonistas: "Unha campá xigante no adro de Santo Domingo e un túnel de luz no centro da praza. Ademais, varias figuras dan a benvida ás visitas na Porta da Vila".
"Betanzos segue así medrando na súa aposta pola iluminación de Nadal. Este ano amplíase o número de rúas iluminadas e increméntase a presenza de luces led e arcos luminosos, co obxectivo de recuperar o posto de referente navideño da cidade. A decoración incorpora tamén unha cor especial e adornos singulares que realzan as rúas do casco histórico e crean un ambiente propio e recoñecible", señala la regidora.
Las luces se encenderán el 27 "con independencia del concurso de Ferrero Rocher", pero si la ciudad resulta ganadora, la marca realizaría una iluminación especial en una plaza o espacio del casco histórico y habría un segundo encendido el 16 de diciembre.
Barral explicó que "as dúas cousas teñen moito que ver, pero non son o mesmo", e insistó en que, gane o no el certamen, "Betanzos seguirá sendo un referente no Nadal".
La votación del concurso sigue abierta hasta el 30 de noviembre, cuando se decidirán las cinco localidades que pasarán a la final entre los 17 municipios de toda España que compiten actualmente.