Betanzos abrirá o luns o prazo de inscrición para participar no Campamento de Nadal
As actividades desenvolveránse entre o 22 de decembro e o 7 de xaneiro
A alcaldesa, María Barral Varela, presentou o campamento de Nadal Betanzos Concilia 2026/2027, unha iniciativa municipal que, xunto cos campamentos de verán, forma parte dos programas do Concello de Betanzos para favorecer a conciliación da vida familiar, laboral e persoal das familias betanceiras. O prazo de inscrición abrirase o luns 23 de novembro e rematará o venres 4 de decembro, ambos os dous días incluídos.
“Co campamento de Nadal queremos dar resposta ás familias que durante as vacacións escolares teñen dificultades para compatibilizar o traballo coa atención dos seus fillos e fillas, pero tamén queremos que a rapazada teña un espazo onde divertirse, relacionarse e aprender en igualdade de oportunidades”, explicou a alcaldesa,
O campamento está dirixido a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos cumpridos, nacidos entre 2014 e 2023, e desenvolverase no Aulario de Infantil do CEIP Francisco Vales Villamarín, de luns a venres (agás festivos), durante un total de 10 días. A entrada será flexible entre as 08.00 e as 09.00 horas, e a recollida entre as 14.00 e as 15.00 horas. De 08.00 a 09.00 funcionará o servizo de Mañanceiros, sen custo adicional e sen almorzo, polo que a rapazada poderá traer o almorzo da casa.
A programación terá como eixo vertebrador a igualdade entre nenas e nenos, a través de xogos, obradoiros e actividades propias da época do Nadal, e incluirá unha saída fóra de Betanzos. “Queremos que as nenas e os nenos desenvolvan a súa creatividade a través do xogo, que aprendan a comunicarse e a tomar decisións, que fagan equipo e collan afección polas actividades ao aire libre e o exercicio físico”, sinalou a alcaldesa.
Ofértanse 20 prazas, que se cubrirán por estrita orde de inscrición, e é necesario un mínimo de 12 nenos e nenas para realizar a actividade. Terán preferencia as familias empadroadas; as non empadroadas poderán participar só se quedan prazas dispoñibles. O custo do servizo, subvencionado polo Concello, é de 50 euros por neno ou nena, cun desconto do 20% en cada fillo ou filla para as familias numerosas que o acrediten no momento da solicitude.
A solicitude presentarase preferentemente a través da sede electrónica do Concello (https://sede.betanzos.gal) ou chamando ao 981 77 07 07.