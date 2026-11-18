Una de las 'calexas' de Os Sorportais durante la Semana do Pincho de Betanzos Archivo El Ideal Gallego

La Semana do Pincho de Betanzos se celebrará del 2 al 6 de diciembre y los establecimientos interesados en concurrir en esta edición tienen hasta el día 25 de noviembre para inscribirse, tanto en la sede electrónica como en las oficinas del Ayuntamiento de Betanzos.

Como ocurrió con la Semana da Tortilla de Betanzos 2026, se reducen los días de celebración y, en este caso, la despedida, con la elección del Mejor Pincho de Betanzos 2026, coincidirá con el Día de la Constitución.