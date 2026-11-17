Paco Casal, con los integrantes del 'sanedrín', antes de comenzar la tertulia

El Sanedrín Betanceiro, la tertulia social a la que asisten, entre otros, los exalcaldes Antolín Sánchez Presedo y Manuel Lagares Pérez, entre otros nombres destacados del ámbito educativo y cultural, invitó, en esta ocasión, al compositor Francisco Antonio Casal Espiñeira, ‘Paco Casal’.

El músico compartió con sus contertulios un recorrido por su vida y su carrera, sobre los escenarios y como empresario hostelero, al frente de O Muiño Roxo. Debutó en los 50, con solo 15 años, y recorrió el mundo como integrante de algunas de las orquestas más célebres de Galicia.

Casal, durante la conversación

En los últimos años, centró su actividad en Betanzos, donde estrenó recientemente una obra dedicada al Globo de San Roque y otra, ‘Jesús’, al arzobispo emérito Julián Barrio. En este caso, los autores son los betanceiros Paco Casal (música) y Esther López (letra). La composición, interpretada por la Camerata Brigantina, se dio a conocer en víspera de la última Semana Santa.