Un acusado de maltrato e intento de agresión sexual a su pareja en Betanzos lo niega y alega que él se defendió

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

Un hombre juzgado en la Audiencia Provincial de A Coruña por los delitos de intento de agresión sexual a la que era su pareja en el momento de la denuncia, además de otros de maltrato, lesiones y vejaciones, ha admitido este lunes peleas o algún insulto, pero ha negado las demás acusaciones.

"Yo me zafé de ella", sentenció al insistir en que era él quien se defendía de los golpes de la denunciante y para explicar porque el día de los hechos denunciados ella presentaba lesiones.

En su escrito, Fiscalía sostiene que el procesado, que convivía con su entonces pareja, y los dos hijos de ambos, en Betanzos, insultaba y menospreciaba a la mujer en el período en el que duró la relación, entre los años 2007 y 2023, además de agredirla.

También señala que en los primeros meses del año 2020 y antes de la pandemia, en el curso de una discusión y guiado por el propósito de menoscabar su integridad física, la agredió cuando ambos se encontraban en el interior del domicilio familiar, agarrándola del cuello contra un armario del inmueble.

Posteriormente, en julio del año 2022, añade, la agredió propinándole una bofetada mientras que en marzo de 2023 la agarró por el cuello cuando ambos se encontraban en la habitación de un hotel de la localidad de Lugo, sin que la mujer fuese en ninguno de estos episodios a un centro médico.

En julio de ese año el hombre mantuvo una discusión con su pareja, la agarró por el cuello e intentó, señala el Ministerio Público, agredirla sexualmente, hechos por los que la mujer requirió atención médica.

Fiscalía le considera autor de los delitos de violencia habitual sobre la mujer, vejaciones injustas y maltrato y agresión sexual en grado de tentativa, además de lesiones leves, por los que solicita penas que suman 17 años y nueve meses de cárcel. La misma condena solicita la acusación particular. Frente a ello, la defensa reclama la absolución en línea con lo expuesto por el hombre, que se ha declarado inocente.

Testimonios

En su declaración, el hombre admitió la existencia de "reproches mutuos" que vinculó con los problemas derivados de la familia de ella, de la que era pareja desde 2006, dijo. "En la pandemia hubo una agresión por parte de ella", aseveró para indicar que la denunciante le dio un golpe por la espalda cuando él estaba recriminando la actitud de los hijos menores que tienen.

"Siempre había una arrepentimiento y nunca fui consciente hasta ese día -cuando presentó por primera vez denuncia- de que mi situación era de violencia de género". Esto, indicó, después de que así se lo explicase un guardia civil que acudió a la vivienda tras llamar ella en julio de 2023 al 112.

"Supongo que la insulté"

"Supongo que la insulté", sentenció en su declaración el hombre al admitir que esto pudo ocurrir ese día de 2023, pero con rechazo a que eso fuese una tónica habitual o que él la agrediese en anteriores ocasiones como ella señaló en el juicio, donde la mujer reconoció que no llegó a ir a un centro médico.

Por otra parte, sobre el día denunciado, el procesado negó que la intentase agredir sexualmente e insistió en que ella era la que le daba patadas a él y que en su caso solo trataba de "esquivarlas".

La Guardia Civil detiene en Betanzos a una mujer por el robo de joyas de más de 50.000 euros Más información