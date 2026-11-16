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Betanzos

La Policía de Betanzos identifica a un conductor que triplicaba la tasa de alcohol permitida

Colisionó contra un vehículo estacionado

Noelia Díaz
Noelia Díaz
16/11/2026 16:58
Coche de Policía Local en Betanzos
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La Policía Local de Betanzos identificó la madrugada del pasado domingo a un hombre de 31 años, vecino de Carral, que dio positivo en la prueba de alcoholemia con una tasa de 0,83 miligramos por litro de aire espirado, más de tres veces la permitida. El hombre colisionó contra un vehículo estacionado.

Los hechos se produjeron a la altura del número 1 de la avenida Fraga Iribarne, cuando una patrulla de la Guardia Civil que pasaba por la zona vio como un Mercedes-Benz modelo Viano chocaba, presuntamente al dar marcha atrás, contra otro que estaba aparcado, un Volkswagen Golf.

Los agentes identificaron al condutor y observaron que podría estar bajo los efectos del alcohol. Al lugar se desplazó entonces una patrulla de la Policía betanceira, que le realizó el test.

La Policía Local instruyó las diligencias oportunas y denunció al hombre ante el juzgado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

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