La campaña de bonos del comercio de Betanzos agota el crédito en nueve días

Comercios en Betanzos ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

"A campaña de bonos comercio do Concello esgotou os 10.000 euros de crédito dispoñible en apenas nove días grazas á gran participación e ao impacto que tivo entre a clientela. Nese curto espazo de tempo, as compras realizadas cos bonos ascenderon a algo máis de 50.000 euros, cinco veces o valor dos fondos públicos, nun mes que, polo histórico de vendas, non resulta propicio para o comercio local". Así lo manifestó este lunes el Ayuntamiento de Betanzos, cuya alcaldesa, María Barral, mostró su satisfacción por estos datos.

Según la regidora, estos resultados "confirman o éxito da iniciativa como ferramenta de dinamización e de apoio ao pequeno comercio". Para Barral, el comercio local es "moito máis que unha actividade económica: é un servizo esencial e un elemento vertebrador da vida social do concello", por lo que reitera su apuesta por cuidarlo y conservarlo. A lo largo de estos días, dijo, se descargaron 1.260 bonos, con la participación de 53 comercios de sectores tan variados como el textil y el calzado, perfumería, equipamiento de hogar, librerías, joyerías, jugueterías y artículos deportivos, además de salones de belleza o floristería.

"En 46 deles utilizouse o bono en algunha ocasión, é dicir, a gran maioría dos negocios participantes tiveron vendas grazas á campaña. O importe das compras realizadas cos bonos ascendeu algo máis de 50.000 euros, fronte aos 10.000 euros de crédito municipal empregados, polo que a campaña logrou incentivar o consumo no comercio local por un valor case cinco veces superior ao dos fondos achegados polo Concello", apuntó la alcaldesa.

El bono comercio, recordó, sustituyó este 2026 al formato de tarjetas de las campañas anteriores, un cambio que se adoptó por el buen funcionamiento que tienen otros programas similares promovidos por la Diputación y la Xunta. "A campaña forma parte dun programa de apoio ao comercio cunha colaboración permanente que beneficia tamén á hostalaría local. Con ela, a Concello buscou que todas as persoas maiores de idade, vivan onde vivan, tivesen un motivo máis para vir mercar a Betanzos", señaló Barral, que concluyó rotunda: "Apostar polo comercio de proximidade é apostar por un consumo responsable e de calidade, e tamén por un concello máis resistente e con máis capacidade de resposta ante as dificultades económicas".

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