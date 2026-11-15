Víctor Ríos, artista mexicano: “Betanzos tiene un imán y el impacto del CIEC en ella es increíble”

Víctor Ríos, en su exposición 'Lahar' Germán Barreiros

El mexicano Víctor Ríos expone ‘Lahar’ en la Fundación CIEC. Una muestra de 18 litografías en las que reflexiona sobre la transformación del entorno, el caos y la naturaleza mientras comparte sus conocimientos con los alumnos del Máster de Obra Gráfica 2026-27.

Desde Ciudad de México hasta Betanzos, con alto en Bilbao, donde reside actualmente, ha construido una carrera artística y docente estrechamente vinculada al mundo del grabado, la razón de ser del CIEC.

Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde es profesor desde hace casi treinta años, es especialista en litografía y ha desarrollado una importante tarea de difusión de la gráfica contemporánea, con diversos reconocimientos internacionales y exposiciones en Europa, América y Asia.

La vinculación de Ríos con el centro creado por Jesús Núñez comenzó en 2022, cuando su director, Pedro Galilea, le propuso impartir el módulo de Litografía del Máster de Obra Gráfica. Desde entonces regresa cada año a la capital brigantina y, en esta ocasión, ha querido aprovechar su estancia para mostrar también su obra en una de las salas de la antigua Casa Núñez, en el número 2 de la Rúa do Castro.

El paisaje es el protagonista de esta muestra, aunque no entendido como una simple representación de la naturaleza, sino como “una construcción cultural, algo que nace de nuestra mirada y de nuestra manera de interpretar el territorio” porque “no existe el objeto paisaje ahí, lo que vemos es una montaña, cielos o elementos a los que podemos dar nombre, pero se convierte en paisaje cuando te plantas en el territorio y, con tu mirada, contemplas un espacio determinado”, comenta Ríos.

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Los terremotos, las erupciones volcánicas, los cambios de luz y estaciones o la intervención humana modifican continuamente el territorio y, en este sentido, “creo que lo que hago es crear imágenes de paisajes desde el caos”, explica el autor, que reconoce que el azar resulta esencial en su proceso creativo, ya que trabaja directamente sobre la piedra, sin bocetos previos, dejando que las manchas y los accidentes de la tinta marquen el punto de partida. Después introduce formas geométricas, líneas y elementos que van dando orden a ese caos inicial. Todo ello desde una gráfica monocromática, en blanco y negro, donde las texturas y los contrastes sustituyen al color.

El autor muestra algunas de las obras que expone en Betanzos German Barreiros

El título de la exposición, Lahar, hace referencia a los flujos de materiales que se producen tras una erupción volcánica y que arrastran lava, agua, tierra y barro. Una metáfora del movimiento y la transformación que el artista traslada a sus litografías mediante arrastres de tinta sobre la piedra, aunque muchas de sus obras están realizadas sobre mármol mexicano, y no solo en la tradicional caliza, explorando así otras posibilidades.

En sus composiciones conviven también sus experiencias en México y en el País Vasco. Los terremotos vividos en Ciudad de México y las formaciones geológicas de la costa cantábrica han ido alimentando su memoria visual. Dos territorios diferentes que se encuentran en unas imágenes abiertas a múltiples interpretaciones.

Pero si hay algo que Víctor Ríos destaca especialmente de su experiencia en el CIEC es la importancia de este espacio y su repercusión en Betanzos. Le sorprende comprobar cómo un centro situado en una ciudad de menos de 15.000 vecinos consigue atraer a artistas y estudiantes de numerosos países y, en muchos casos, logra que algunos de ellos decidan quedarse y desarrollar aquí su actividad profesional: “El CIEC tiene un impacto en Betanzos increíble. Es un municipio que tiene un imán”, afirma Ríos.

Así, afirma que no es extraño que durante sus visitas encuentre a antiguos alumnos que han terminado instalándose aquí, abriendo talleres y siguen su actividad vinculada al CIEC. Un centro especializado que, para el mexicano, ha tenido la capacidad de convertir una antigua ciudad de Galicia en sitio de encuentro internacional y de mantener vivo un oficio artístico que necesita espacios, enlaces y apoyo para seguir creciendo, y que ahora mismo constituye una pieza esencial de un circuito de intercambio que conecta a grabadores de España y del extranjero, donde destacan iniciativas como el FIG de Bilbao o Alma Gráfica, en Oviedo.

El docente, en los talleres del CIEC, donde imparte Litografía Germán Barreiros

“Es un imán muy fuerte para el grabado en España. Yo creo que es un sitio diferente, es un legado de Jesús Núñez súper importante”, añade el artista que, con su exposición también invita a conocer México.

Desde su doble condición de artista y docente, también intenta acercar al público español la realidad de la gráfica contemporánea mexicana, más allá de los referentes tradicionales del muralismo o de figuras como Frida Kahlo y Diego Rivera.