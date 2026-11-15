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Betanzos

El adiós del Café Versalles de Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
15/11/2026 17:34
24 abril 2013 página 22 / 21 julio 2013 página 16 / 03 septiembre 2013 página 21 / 16 enero 2022 página 16Betanzos.- La terraza retirada de O Campo funcionó más de 14 meses sin abonar la concesión
Terraza del Café Versalles de Betanzos
Archivo El Ideal Gallego
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Un mensaje sentido en el mismo centro de Betanzos. El Café Versalles se despidió de sus clientes tras veinticinco años de actividad ininterrumpida con la misma gerencia: "25 años de historia. Los bares cierran pero los recuerdos y las personas que pasaron por ellos se quedan para siempre. Gracias".

Ubicado en la antigua casa de Juan García Naveira, el Versalles se inauguró en 1982, de la mano de quienes compraron el inmueble a los herederos de los García Naveira. Después, durante unos años, albergó una entidad bancaria y, en los últimos 25, funcionó como cafetería, una de las más emblemáticas de Betanzos.

Pancarta de despedida del Café Versalles de Betanzos
Pancarta de despedida del Café Versalles de Betanzos
 

La decoración siempre mantuvo la nobleza de las maderas y los mármoles del edificio, una de las representaciones más destacadas de la arquitectura de comienzos del siglo XX en Betanzos. En Os Ferradores, la calle conocida popularmente como Soportales, destaca entre las construcciones de balcones y galerías típicas de Galicia. 

La vivienda, de inspiración francesa y combinación de varios estilos, es obra del arquitecto coruñés Juan de Ciórraga. En la planta baja, en los salones que en 1982 abrieron por primera vez como cafetería, tenía Don Juan su despacho, "regio y sobrio al mismo tiempo", escribió Manuel Rodríguez Crespo en la obra 'Lucha y Generosidad de los Hermanos García Naveira'. 

La comunicación entre estos espacios y el resto de estancias se hacía a través de una escalera de caracol. "magníficamente diseñada ya que es muy cómoda", añade Rodríguez. Allí, en aquella casa, Don Juan recibía con la misma afabilidad a todas las clases sociales, lo que lo convirtió en uno de los hombres más queridos y respetados de Betanzos.

Vivienda de Juan García Naveira
Vivienda de Juan García Naveira
Archivo El Ideal Gallego
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