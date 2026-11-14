Betanzos completa los trámites para reanudar las obras de Doña Águeda

Plaza de Doña Águeda, entre A Cruz Verde y Os Ánxeles Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos completó todos los trámites administrativos que le correspondían para modificar el proyecto de mejora de la plaza de Doña Águeda y lo remitió a la Diputación de A Coruña. Ahora, espera que la tramitación se agilice al máximo "para poder retomar e executar canto antes os traballos que deben dar unha solución definitiva aos problemas da praza", indicaron desde el entorno de María Barral.

La alcaldesa explicó que "a situación actual de parálisis dos traballos responde a un planteamento técnico erróneo feito na redacción do proxecto inicial" pues en aquel momento "non se detectou que a solución de illamento e impermeabilización prevista tiña un grosor moi inferior ao necesario" y, "foi unha vez aberta a zona de actuación cando se comprobou que o estado real da praza era máis complexo do que reflectían as medicións previas”, expuso Barral.

La mandataria entiende del malestar de los vecinos y de los dueños de las plazas de aparcamiento situadas debajo de este espacio, que llevan tiempo sufriendo filtraciones, pero insistió en que no se quiso continuar con una actuación "que non resolvese o problema de fondo" y que, "por iso, optou por paralizar os traballos, modificar o proxecto e asumir o incremento económico necesario", continuó María Barral. En septiembre, el Ayuntamiento de Betanzos aprobó una modificación presupuestaria de algo más de 40.000 euros para Doña Águeda.

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Mientras se completa la tramitación por parte de la Diputación de A Coruña, ya que "o proxecto está cofinanciado" entre ambas administraciones, la empresa adjudicataria realizará actuaciones para minimizar los problemas existentes antes de abordar los trabajos definitivos, tal e como le solicitó el Ayuntamiento de Betanzos. "O obxectivo é reducir as molestias aos veciños durante este período".

Las obras contaban con una inversión inicial superior a los 190.000 euros, ahora ampliados con eses 40.000 euros. "O goberno local reitera o seu compromiso de seguir traballando para que as obras se retomen canto antes e a praza quede en condicións".