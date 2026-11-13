Betanzos abrirá su Centro de Información á Muller (CIM) a comienzos de 2027
Betanzos abrirá el nuevo Centro de Información á Muller (CIM) a comienzos de 2027. Así lo confirmó la alcaldesa, María Barral, después de visitar las obras que se desarrollan en la sede de Servizos Sociais, las antiguas Escuelas García Hermanos.
Barral recordó que este es un servicio reclamado desde hace años desde Betanzos, que por su condición de cabecera comarcal es la ubicación adecuada "para atender ás mulleres de toda a contorna", pero que "despois de tanto tempo sen ser escoitados por quen ten as competencias, que é a Xunta, decidimos dar un paso ao fronte", señaló la alcaldesa, que destacó que se trata de una obra con la que llevaba "soñando" mucho tiempo, y que se acomete a través del POS (Plan de Obras de Servizos) de la Diputación de A Coruña.
La actuación "conta cun orzamento de 151.261,06 euros" y el centro "terá unha entrada independente da dos Servizos Sociais municipais", abrirá en horario de mañana y de tarde y atendido por especialistas, "tal e como require un centro destas características", explicó Barral tras reunirse con los encargados de las obras y la responsable de Servicios Sociales, Mercedes García Prego.
"O deseño das instalacións busca reforzar a privacidade e a comodidade das usuarias, e o servizo rexerase polos principios de anonimato, confidencialidade e respecto á vontade das mulleres", añadió Barral.
Entre los servicios que se contemplan están "a atención específica a vítimas de violencia de xénero, o asesoramento xurídico e o apoio psicolóxico, a información sobre recursos dispoñibles, a recepción de denuncias e queixas por discriminación e o desenvolvemento de cursos, xornadas e campañas de sensibilización en materia de igualdade", detallan desde el Ayuntamiento de Betanzos.
El centro atenderá también a "mulleres doutros concellos da comarca que ata agora dependían dos centros de Coirós ou Curtis, aos que moitas veciñas teñen dificultades para desprazarse", añadió Barral.
En este sentido, aseguró que "todo parece indicar que a principios de ano poderemos abrir", y dar así respuesta a "unha necesidade histórica das mulleres deste concello e de toda a comarca, unha vez máis asumida polo Concello de Betanzos a pesar de non ter as competencias na materia" pues, aseguró, esta situación "repítese noutros ámbitos, como o do programa de novas residencias para persoas maiores anunciado pola Xunta, do que Betanzos quedou fóra a pesar de ser cabeceira comarcal, de non contar cunha residencia nin cun centro de día públicos e de cumprir os criterios anunciados pola propia Consellería de Política Social".