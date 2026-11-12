Barral, sobre las dos nuevas líneas de bus Betanzos-A Coruña: “Positivo, pero non suficiente”

Autobuses en la estación de A Coruña JAVIER ALBORÉS

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, califica de "positivo" el anuncio de la Xunta de incrementar los servicios de autobús en la línea Betanzos-A Coruña, pero advierte de que "non son suficientes" y de que "non dan resposta á inmensa maioría das demandas que o Concello e o resto dos municipios da comarca veñen formulando".

El Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha un servicio directo con salida de Betanzos a las 06.50 horas -que sustituye al bus de las 07.00 y que llega a la ciudad a las 07.15 horas- y uno de vuelta a las 15.30 horas. Barral considera "moi acertado" contar con una línea directa para las personas que entran a trabajar a las 08.00, pero destaca que faltan más opciones.

"Isto está ben, evidentemente, pero que ninguén pense que con isto se acaban os problemas, nin moito menos", dijo, y puso como ejemplo al alumnado que entra a las 09.00 horas en las facultades universitarias o la gente con citas médicas a las 10.00 y que han de esperar desde las 07.15 'tirados' en A Coruña.

"Continuamos á espera da reunión coa Dirección Xeral de Mobilidade para analizar toda a situación, tal e como se comprometeu a directora xeral, Judit Fontela, no encontro do pasado 29 de outubro. Agardamos que ese compromiso se faga realidade canto antes e que se traduza en solucións concretas", concluyó la alcaldesa betanceira.

Quejas desde Sada

Por su parte, la Asociación de Vecinos de la Calle de la Obra de Sada alza la voz ante la "situación insostenible" que sufren diariamente los jóvenes y estudiantes del municipio debido al "colapso" del transporte público metropolitano. "Un servicio de competencia autonómica que, lejos de garantizar la movilidad básica, condena a los usuarios a la incertidumbre diaria en el eje que soporta la mayor demanda de viajeros de toda la comarca: la línea Sada-Oleiros-A Coruña", dicen.

"Las imágenes se repiten cada jornada en unas paradas que hablan por sí solas: marquesinas masificadas, colas interminables, decenas de usuarios que se quedan en tierra durante las horas punta, autobuses que llegan ya completamente llenos... A esta falta de capacidad se suma la absoluta falta de visión en la planificación de las rutas: no existe ninguna conexión directa con el campus universitario de A Coruña ni con los centros de Formación Profesional para los turnos de tarde", apunta la asociación.

Denuncian que esta situación obliga a las familias a "estar permanentemente disponibles con sus coches particulares para acudir a 'rescatar' a sus hijos porque el servicio público los deja tirados". "Es una vergüenza que en pleno siglo XXI la movilidad de nuestros estudiantes dependa de la flota privada de las familias", denuncian desde la Obra.

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