Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Lo que Ruth Matilda Anderson supo ver en la vestimenta de las mujeres de As Mariñas

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
11/11/2026 04:09
sara fraga
La betanceira Sara Fraga realiza estos días visitas guiadas a la exposición ‘Teño de Cantar’, de Cántigas da Terra, en A Coruña |
Carlota Blanco
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Dentro de las actividades de la III Xornada de Indumentaria Histórica e Moda en Betanzos que organizan cada año desde el Grao en Xestión Integral da Moda de la Universidad de A Coruña, la investigadora Sara Fraga acercó a los alumnos al mundo de Ruth Matilda Anderson que, durante su estancia de once días en la ciudad, retrató como nadie la esencia de la “muller rural” dejando constancia de las singularidades de sus vestimentas y la realidad social de As Mariñas en 1926. 

“Como recolle Alba Rodríguez Saavedra no seu traballo sobre Anderson, ela queda realmente sorprendida pola cantidade de mulleres que había nas rúas, moitas máis que homes”, explica Fraga. 

“En Galicia, por cada cinco mulleres, había un home”, escribió ella misma en uno de sus artículos para la Hispanic Society of America

Entre el 10 y el 21 de enero de 1926, alojada en el Hotel Comercio, recorrió las calles de la ciudad y se adentró en sus costumbres, y este año, coincidiendo con el centenario de aquella visita, el Museo das Mariñas organizó una serie de actos con los que, además de conmemorar la estadía, se reivindicó “el papel etnográfico y antropológico de su obra” y “a importancia das súas análises sobre o traxe tradicional”, comenta Fraga.

Mujer joven con su ropa, hilando con una moderna rueda y un devanadeiro, en Paderne
Mujer joven con su ropa, hilando con una moderna rueda y un devanadeiro, en Paderne
Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library

Cuando Anderson recala en Galicia, este vestuario “xa estaba en desuso” pero se conservaban numerosas piezas que ella pudo fotografiar e incluso vestir: “Nas uchas dalgunhas casas, sobrevivían auténticas xoias”, añade la investigadora, que señala distintas características del “traxe betanceiro”, como el dengue, que “todo pola beiriña ten unha liña vermella que deixaría ver o pano vermello que hai debaixo do veludo”, expone Sara Fraga. 

 Ruth Matilda Anderson conocía toda esta indumentaria a través del arte costumbrista representado en la Hispanic Society por autores como Dionisio Fierros o Fernando Álvarez de Sotomayor, y de los escritos de Emilia Pardo Bazán o de Rosalía de Castro. Toda esta cultura le sirve para distinguir la vestimenta tradicional de la de las recreaciones y detenerse en cada detalle, desde el color y la textura a los materiales y sus orígenes, y por supuesto, también en ese dengue de ‘beiriña vermella’ típico de As Mariñas. 

De hecho, estos elementos son una de las características más destacadas de las imágenes que capta en Betanzos. Como en Muros, donde se dice que está “o traxe máis fermoso de Galicia”. 

“Na súa segunda viaxe, en Betanzos, retrata e mesmo viste o traxe mariñán, reparando nas palabras de Pardo Bazán”, destacó la muestra inaugurada en enero de este año, coordinada y comisariada por Ana Tomé. 

“Pero aún cuando presumen con razón las muradanas, por su elegante arreo, llevarse la palma en Galicia, pienso que el traje clásico de gallega es el usado por las mujeres de mi país, las mariñanas”, escribió Doña Emilia.

Ana Tomé, comisaria de la exposición sobre Anderson y coordinadora de los actos del centenario de su visita a Betanzos, ayer en el Museo das Mariñas

Once días en 1926 para captar la esencia y el alma de Betanzos: el regreso de Ruth Matilda Anderson

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Álvaro Rguez-Quintana Fdez-Argüelles

Engel & Völkers Coruña, séptima franquicia con mayor facturación de su red
Contenido Especial
La estatua de María Pita

María Pita está de moda: la heroína coruñesa copa las nuevas novelas históricas
Óscar Ulla
sara fraga

Lo que Ruth Matilda Anderson supo ver en la vestimenta de las mujeres de As Mariñas
Lucía Tenreiro
Los niños y sus padres disfrutaron del buen hacer de los música de la OSG

Hace 25 años | Los niños coruñeses conocen la música clásica de la mano de la OSG
Belen Cebey