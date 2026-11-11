Lo que Ruth Matilda Anderson supo ver en la vestimenta de las mujeres de As Mariñas

La betanceira Sara Fraga realiza estos días visitas guiadas a la exposición ‘Teño de Cantar’, de Cántigas da Terra, en A Coruña | Carlota Blanco

Dentro de las actividades de la III Xornada de Indumentaria Histórica e Moda en Betanzos que organizan cada año desde el Grao en Xestión Integral da Moda de la Universidad de A Coruña, la investigadora Sara Fraga acercó a los alumnos al mundo de Ruth Matilda Anderson que, durante su estancia de once días en la ciudad, retrató como nadie la esencia de la “muller rural” dejando constancia de las singularidades de sus vestimentas y la realidad social de As Mariñas en 1926.

“Como recolle Alba Rodríguez Saavedra no seu traballo sobre Anderson, ela queda realmente sorprendida pola cantidade de mulleres que había nas rúas, moitas máis que homes”, explica Fraga.

“En Galicia, por cada cinco mulleres, había un home”, escribió ella misma en uno de sus artículos para la Hispanic Society of America.

Entre el 10 y el 21 de enero de 1926, alojada en el Hotel Comercio, recorrió las calles de la ciudad y se adentró en sus costumbres, y este año, coincidiendo con el centenario de aquella visita, el Museo das Mariñas organizó una serie de actos con los que, además de conmemorar la estadía, se reivindicó “el papel etnográfico y antropológico de su obra” y “a importancia das súas análises sobre o traxe tradicional”, comenta Fraga.

Mujer joven con su ropa, hilando con una moderna rueda y un devanadeiro, en Paderne Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library

Cuando Anderson recala en Galicia, este vestuario “xa estaba en desuso” pero se conservaban numerosas piezas que ella pudo fotografiar e incluso vestir: “Nas uchas dalgunhas casas, sobrevivían auténticas xoias”, añade la investigadora, que señala distintas características del “traxe betanceiro”, como el dengue, que “todo pola beiriña ten unha liña vermella que deixaría ver o pano vermello que hai debaixo do veludo”, expone Sara Fraga.

Ruth Matilda Anderson conocía toda esta indumentaria a través del arte costumbrista representado en la Hispanic Society por autores como Dionisio Fierros o Fernando Álvarez de Sotomayor, y de los escritos de Emilia Pardo Bazán o de Rosalía de Castro. Toda esta cultura le sirve para distinguir la vestimenta tradicional de la de las recreaciones y detenerse en cada detalle, desde el color y la textura a los materiales y sus orígenes, y por supuesto, también en ese dengue de ‘beiriña vermella’ típico de As Mariñas.

De hecho, estos elementos son una de las características más destacadas de las imágenes que capta en Betanzos. Como en Muros, donde se dice que está “o traxe máis fermoso de Galicia”.

“Na súa segunda viaxe, en Betanzos, retrata e mesmo viste o traxe mariñán, reparando nas palabras de Pardo Bazán”, destacó la muestra inaugurada en enero de este año, coordinada y comisariada por Ana Tomé.

“Pero aún cuando presumen con razón las muradanas, por su elegante arreo, llevarse la palma en Galicia, pienso que el traje clásico de gallega es el usado por las mujeres de mi país, las mariñanas”, escribió Doña Emilia.