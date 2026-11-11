El gimnasio de Curtis reabre tras su ampliación con una sala de casi 190 metros

Gimnasio de Curtis

El gimnasio municipal de Curtis vuelve a estar operativo tras completar las obras de ampliación, a la que se destinaron más de 50.000 euros, cofinanciados por la Consellería de Presidencia, con una aportación de 35.000.

Las instalaciones reabrieron esta semana a los usuarios, que pueden disfrutar de una sala de 188,5 metros, lo que supone una ampliación, respecto a la anterior, de un 22%.

El alcalde, Javier Caínzos, destacó que “constatamos un incremento da demanda deste servizo municipal de ximnasio e, polo tanto, valoramos que era óptimo ampliar o espazo para acoller este número de usuarios cada vez maior”, al tiempo que anunció el inicio de una obra similar en Teixeiro. Entre los dos centros, el número de usuarios supera los 400.

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Para ampliar el gimnasio de Curtis, se reordenó el espacio y se prescindió de la sala independiente de sauna e hidromasaje, y también se retiró el tabique que la separaba de la principal "para gañar superficie útil, aínda que se conservou a cabina de sauna", indicaron desde el Gobierno de Caínzos.

La obra también actuó sobre la instalación eléctrica, la climatización, la renovación de aire y el sistema contra incendios para modernizar la infraestructura.

En Teixeiro, la intervención consistirá en cerrar y cubrir el patio descubierto anexo a la sala de máquinas. "Este unirase ao paso interior existente para formar unha nova sala polivalente de 40,58 metros cadrados", detallan desde Curtis.

La obra incluye también otras mejoras, como una nueva instalación eléctrica y de iluminación o un sistema de climatización. Tras estas actuaciones, el Ayuntamiento de Curtis prevé seguir avanzando en la mejora de los dos gimnasios.