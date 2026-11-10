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Betanzos

La Xunta refuerza la conexión por carretera entre A Coruña y Betanzos con dos nuevos servicios directos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/11/2026 17:00
La nueva estación de autobuses de A Coruña
A Coruña estrenó la terminal dedicada a los autobuses el pasado día 3
Javier Alborés
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Después de meses de reivindicaciones ciudadanas, la Xunta acaba de anunciar que la conexión a través de transporte por carretera entre Betanzos y A Coruña "conta con dous novos servizos directos", que estarán activos "de luns a venres en horas punta" para ampliar así las opciones para desplazarse entre la García Irmnáns y Alfonso Molina.

Porque en Betanzos "os servizos saen e finalizan na parada da praza dos Irmáns García Naveira" y en A Coruña "realizan a parada da avenida Alfonso Molina á altura da antiga estación de autobuses, tanto á chegada como á saída", si bien en el itinerario de contempla como parada intermedia la de los institutos de Betanzos.

En sentido, hacia A Coruña, el servicio que salida a las 07.00 horas de Betanzos pasa a realizarse por autopista hasta la avenida Alfonso Molina y "axustou o horario de saída ás 06.50 horas" para "ofrecer un servizo directo máis cedo entre Betanzos e A Coruña, a onde ten chegada ás 07.20".

Los asistentes a la reunión de esta mañana en Betanzos

La Dirección Xeral de Mobilidade convoca a alcaldes del área para abordar sus demandas en transporte público

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El recorrido directo permitirá completar el desplazamiento en media hora, lo que supone "unha redución de 15 minutos respecto da duración do servizo ao que substitúe, que circulaba por estrada e realizaba máis paradas", indican desde la Xunta.

En sentido Betanzos también se ha creado un nuevo servicio, con salida desde Alfonso Molina a las 15.30 horas y llegada a la ciudad brigantina a las 16.00 horas, "de luns a venres laborables durante a tempada lectiva".

Con estas mejoras, la ciudadanía dispone, de lunes a viernes, de 23 servicios por autopistas entre Betanzos y A Coruña al día, diez los sábados y 15 los domingos.

Los usuarios pueden consultar la información de los servicios disponibles en las web bus.gal y mobt.gal así como en las aplicaciones de Transporte Público de Galicia y MoBT.

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Esto es todo lo que tienes que saber para usar la nueva estación de autobuses de A Coruña

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