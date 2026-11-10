Betanzos otorga a Beatriz Manivesa, de Peluquería Bea, el distintivo ‘Toda unha Vida’

Peluquería Bea Manivesa, en Betanzos Facebook Peluquería Bea

Beatriz Manivesa Varela, de Peluquería Bea Manivesa, recibirá el ‘Distintivo Muller Emprendedora. Toda unha Vida’. Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Betanzos trata de poner en valor “unha traxectoria de esforzo, traballo e sacrificio ao fronte dun negocio local”, y en este caso concreto, a 32 años de intensa actividad dedicada a la peluquería, en un recorrido que la llevó por distintos emplazamientos de Betanzos.

“Tres décadas de dedicación que a converten nun exemplo de constancia e de compromiso co comercio de proximidade betanceiro”, indica el Gobierno de Barral.

“Son persoas como ela as que dan vida ás rúas, xeran emprego e fan cidade, e que o pequeno comercio e a actividade local constitúen un piar fundamental do tecido económico e social de Betanzos”, indicaron antes de asegurar que “recoñecer unha vida de traballo é, ademais, recoñecer o papel que moitas mulleres levan anos desempeñando, moitas veces con grandes sacrificios, no mantemento dese tecido”.

La entrega del distintivo se celebrará el domingo 22 a las 12.00 horas en el Salón Azul del Edificio Archivo, dentro de las actividades del Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres.