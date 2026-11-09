Betanzos se impone a Mondoñedo y representará a Galicia en la segunda fase del concurso de Ferrero Rocher

Iluminación de Navidad de 2025 Archivo El Ideal Gallego

Betanzos ha sido la escogida y, desde este lunes 9 de noviembre, representa a a Galicia en la Fase 2 de la iniciativa 'Juntos Brillamos Más' de Ferrero Rocher. Ahora, son 17 los municipios -uno por comunidad autónoma- los que optan a seguir avanzando, aunque a partir de ahora se complica pues será eliminatoria y de esos 17 solo quedarán 5.

En esta Fase 2 se seleccionarán los cinco más votados, que se darán a conocer el 30 de noviembre, y en la Fase 3 se decidirán los dos finalistas, el 7 de diciembre. Estos dos se medirán en la Fase 4, la gran final, y el nombre del ganador se anunciará el 14 de diciembre.