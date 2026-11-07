Betanzos lidera por primera vez un Programa Integrado de Empleo para cien personas

Vistas de Betanzos ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Betanzos pondrá en marcha, por primera vez, un Programa Integrado de Emprego (2026/27). La alcaldesa, María Barral, presentó la iniciativa, que está dirigida a 100 personas desempleadas.

La iniciativa, financiada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración con un importe de 230.000 euros, tendrá una duración de doce meses.

"Betanzos actúa como concello promotor e conta coa colaboración de Abegondo, Bergondo, Carral, Oza-Cesuras, Paderne, Sada, Coirós, Culleredo e Miño. A selección das persoas participantes realizarase coa colaboración das oficinas de emprego", destaca el Consistorio.

Así, la actividad se dirige a personas sin trabajo con discapacidad, en riesgo de exclusión social o beneficiarias de la renta de inclusión social de Galicia, migrantes, mayores de 52 años, menores de 30, perceptoras de prestaciones, subsidios por desempleo o renta activa de inserción, afectadas por un ERE de carácter extintivo, mujeres y paradas de larga duración, así como otras personas sin empleo con otras casuísticas.

Los alumnos recibirán formación transversal en materias como igualdad, conciliación y corresponsabilidad, inteligencia emocional y técnicas de motivación, formación básica (preparación ESA y competencias clave), herramientas para la búsqueda activa de empleo (cuenta ajena y autoempleo), habilidades sociolaborales y talleres de entrevista, además de un taller avanzado de técnicas de entrevista con soporte de inteligencia artificial.

Además, podrán seguir itinerarios formativos en los sectores de hostelería y turismo, servicios socioculturales y a la comunidad, comercio, logística y distribución, agrario y medio natural, industrias alimentarias y competencias digitales.

Betanzos, Coirós y Abegondo inician un nuevo programa de empleo en atención sociosanitaria Más información