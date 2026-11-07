Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Betanzos lidera por primera vez un Programa Integrado de Empleo para cien personas

Está financiado por la Xunta con 230.000 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/11/2026 19:42
Vistas de Betanzos
Vistas de Betanzos
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Betanzos pondrá en marcha, por primera vez, un Programa Integrado de Emprego (2026/27). La alcaldesa, María Barral, presentó la iniciativa, que está dirigida a 100 personas desempleadas. 

La iniciativa, financiada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración con un importe de 230.000 euros, tendrá una duración de doce meses.

"Betanzos actúa como concello promotor e conta coa colaboración de Abegondo, Bergondo, Carral, Oza-Cesuras, Paderne, Sada, Coirós, Culleredo e Miño. A selección das persoas participantes realizarase coa colaboración das oficinas de emprego", destaca el Consistorio.

Así, la actividad se dirige a personas sin trabajo con discapacidad, en riesgo de exclusión social o beneficiarias de la renta de inclusión social de Galicia, migrantes, mayores de 52 años, menores de 30, perceptoras de prestaciones, subsidios por desempleo o renta activa de inserción, afectadas por un ERE de carácter extintivo, mujeres y paradas de larga duración, así como otras personas sin empleo con otras casuísticas.

Los alumnos recibirán formación transversal en materias como igualdad, conciliación y corresponsabilidad, inteligencia emocional y técnicas de motivación, formación básica (preparación ESA y competencias clave), herramientas para la búsqueda activa de empleo (cuenta ajena y autoempleo), habilidades sociolaborales y talleres de entrevista, además de un taller avanzado de técnicas de entrevista con soporte de inteligencia artificial.

Además, podrán seguir itinerarios formativos en los sectores de hostelería y turismo, servicios socioculturales y a la comunidad, comercio, logística y distribución, agrario y medio natural, industrias alimentarias y competencias digitales.

Autoridades de Betanzos, Coirós y Abegondo con participantes en la actividad

Betanzos, Coirós y Abegondo inician un nuevo programa de empleo en atención sociosanitaria

Más información
Visita de Belén do Campo a Coirós

Coirós contrata ocho desempleados para tareas de prevención de incendios a través de la iniciativa 'Galicia suma Talento'

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Brit Festival en Garufa

El repaso al imperio de la música británica pone patas arriba una sala Garufa entregada a las leyendas
Guillermo Parga
Algunos participantes en la Esfolla Popular

Lañas rinde homenaje a los oficios del campo con su Esfolla Popular
Noelia Díaz
Los homenajeados, en el Aula da Ría

Paderne rinde homenaje a las personas del sector marisquero
Redacción
Vistas de Betanzos

Betanzos lidera por primera vez un Programa Integrado de Empleo para cien personas
Redacción