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Betanzos

Betanzos lanza el programa de transporte 'Achégate' para conectar el rural con la zona urbana

Está dirigido, principalmente, a mayores de 70 años

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/11/2026 17:59
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El Gobierno de Betanzos, a través del departamento de Servicios Sociales, pondrá en marcha un nuevo programa para ampliar el transporte adaptado para personas mayores de 70 años que residen en las zonas rurales del municipio. Así, añadirá una modalidad, el servicio de transporte de proximidad 'Achégate', que conecta las aldeas con el casco urbano local.

"Ata o momento o servizo estaba dirixido a persoas con mobilidade reducida con dificultades para o uso do transporte normalizado, e priorizaba os traslados aos centros sanitarios ou equipamentos do sistema de servizos sociais. Coa ampliación proposta, ademais de dar cobertura a unha nova franxa de poboación, preténdese facilitar o achegamento da veciñanza da zona rural aos servizos esenciais do núcleo urbano", comenta el Ejecutivo de María Barral.

Además, otro de los objetivos de Betanzos es "lograr que este transporte converta a mobilidade nunha ferramenta de socialización e de conexión coa vida comunitaria", actuando de forma transversal con el programa 'Betanzos Acompaña: prevención da soidade non desexada en persoas maiores'.

Durante la presentación, la alcaldesa subrayó el alcance de la iniciativa, que tendrá carácter gratuito: "É unha actividade sinxela, pero cunha mensaxe enorme: este servizo non só nos leva dun sitio a outro, senón que tamén nos permite seguir sendo independentes, atoparnos, participar e gozar da nosa cidade teñamos a idade que teñamos, neste caso, sendo maiores de 70 anos", apuntó.

En función de la demanda de cada zona, después del plazo de inscripción, se planificarán las rutas, que serán de periodicidad semanal y que tendrán lugar los martes, miércoles y jueves. Según los domicilios de los vecinos que los soliciten, se organizarán rutas accesibles en las que se recogerá a los usuarios para trasladarlos al centro municipal, marcando un horario tanto de recogida como de regreso.

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