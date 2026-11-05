Un envío de cemento en lugar de cocaína deriva en doce arrestos y la caída de un clan de droga

Dos personas acceden al interior del juzgado de Betanzos ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El envío de casi 30 kilos de cemento en polvo en lugar de cocaína es más que probable que le suponga un buen quebradero de cabeza a los responsables. No por que la Dirección General de Consumo vaya a tomar cartas en el asunto, si no con casi toda seguridad por lo que determinen los tribunales de justicia. El engaño a un vecino de Narón que hizo entrega de 255.000 euros por droga y recibió a cambio material de encofrado derivó en doce arrestos, dos personas investigadas y la caída de un clan dedicado al narcotráfico.

La red, más allá de este timo, está investigada por tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y receptación, según un comunicado enviado ayer por la Policía Nacional.

Además, uno de los detenidos es agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según han confirmado a la prensa fuentes de la investigación. La operación bautizada como Petronium-Heracles comenzó con la investigación sobre un varón de Vilagarcía de Arousa, que supuestamente se valía de otras personas para hacer transportes de coca y para gestionar plantaciones de marihuana en varios municipios de la provincia.

'Los Chaquetas'

Las investigaciones permitieron determinar la relación directa con ciudadanos de Ferrol y Narón conocidos por actividad delictiva que conducían vehículos de alta gama y mantenían un elevado nivel de vida. Son ‘Los Chaquetas’, una trama liderada por tres hermanos, uno de ellos arrestado en enero en otra operación contra la droga y los otros dos ahora. Con ese punto claro, durante nueve meses se llevaron a cabo varias vigilancias sobre los 14 presuntos implicados y se establecieron las conexiones entre ellos y, con ello, los supuestos delitos atribuidos.

Durante ese tiempo se tuvo conocimiento de intentos de llevar a cabo ‘vuelcos’, con acciones violentas contra otros clanes vinculados al tráfico de estupefacientes mediante el uso de armas para sustraer droga o dinero. La nota indica que había entrega real de sustancias tóxicas en la comarca del Salnés, así como en las ciudades de Ferrol, Narón, A Coruña y Betanzos, así como también transportes a la provincia de Zamora. Además se realizó la entrada y registro en un domicilio de A Coruña objeto de numerosas quejas vecinales por un punto de venta situado en el cuarto piso.

El pasado día 28 de octubre, tras poner a disposición judicial a los principales investigados, la autoridad judicial decretó prisión provisional sin fianza para cinco de los detenidos, por lo que ya son doce en la cárcel, uno de ellos el mencionado agente. La investigación ha sido tutelada por la Sección Civil y de Instrucción Plaza número 3 de Betanzos.