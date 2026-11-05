Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Un envío de cemento en lugar de cocaína deriva en doce arrestos y la caída de un clan de droga

La banda operaba en diversas zonas del área y la investigación fue tutelada por el juzgado de Betanzos

Fran Moar
Fran Moar
05/11/2026 17:25
12 julio 2011Pontedeume.- El detenido por apuñalar a un menor en Pontedeume quedó en libertad con cargos Dos personas acceden al interior del juzgado de Betanzos
 Dos personas acceden al interior del juzgado de Betanzos
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El envío de casi 30 kilos de cemento en polvo en lugar de cocaína es más que probable que le suponga un buen quebradero de cabeza a los responsables. No por que la Dirección General de Consumo vaya a tomar cartas en el asunto, si no con casi toda seguridad por lo que determinen los tribunales de justicia. El engaño a un vecino de Narón que hizo entrega de 255.000 euros por droga y recibió a cambio material de encofrado derivó en doce arrestos, dos personas investigadas y la caída de un clan dedicado al narcotráfico.

La red, más allá de este timo, está investigada por tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y receptación, según un comunicado enviado ayer por la Policía Nacional.

Además, uno de los detenidos es agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según han confirmado a la prensa fuentes de la investigación. La operación bautizada como Petronium-Heracles comenzó con la investigación sobre un varón de Vilagarcía de Arousa, que supuestamente se valía de otras personas para hacer transportes de coca y para gestionar plantaciones de marihuana en varios municipios de la provincia.

'Los Chaquetas'

Las investigaciones permitieron determinar la relación directa con ciudadanos de Ferrol y Narón conocidos por actividad delictiva que conducían vehículos de alta gama y mantenían un elevado nivel de vida. Son ‘Los Chaquetas’, una trama liderada por tres hermanos, uno de ellos arrestado en enero en otra operación contra la droga y los otros dos ahora. Con ese punto claro, durante nueve meses se llevaron a cabo varias vigilancias sobre los 14 presuntos implicados y se establecieron las conexiones entre ellos y, con ello, los supuestos delitos atribuidos.

Durante ese tiempo se tuvo conocimiento de intentos de llevar a cabo ‘vuelcos’, con acciones violentas contra otros clanes vinculados al tráfico de estupefacientes mediante el uso de armas para sustraer droga o dinero. La nota indica que había entrega real de sustancias tóxicas en la comarca del Salnés, así como en las ciudades de Ferrol, Narón, A Coruña y Betanzos, así como también transportes a la provincia de Zamora. Además se realizó la entrada y registro en un domicilio de A Coruña objeto de numerosas quejas vecinales por un punto de venta situado en el cuarto piso.

El pasado día 28 de octubre, tras poner a disposición judicial a los principales investigados, la autoridad judicial decretó prisión provisional sin fianza para cinco de los detenidos, por lo que ya son doce en la cárcel, uno de ellos el mencionado agente. La investigación ha sido tutelada por la Sección Civil y de Instrucción Plaza número 3 de Betanzos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

12 julio 2011Pontedeume.- El detenido por apuñalar a un menor en Pontedeume quedó en libertad con cargos Dos personas acceden al interior del juzgado de Betanzos

Un envío de cemento en lugar de cocaína deriva en doce arrestos y la caída de un clan de droga
Fran Moar
Paula Prado (c), durante el paseo que ha dado este jueves junto a Miguel Lorenzo (d), por el barrio de A Gaiteira

Paula Prado reivindica a Feijóo frente a un PSOE y un BNG que son "el mismo perro con distinto collar"
Europa Press
Alfonso Rueda e Ángel Víctor Torres, este xoves no acto de traspaso de competencias

Galicia xestionará os permisos de traballo a estranxeiros desde marzo e aeródromos non esenciais desde xaneiro
Europa Press
Feijoó, en una rueda de prensa el pasado 19 de agosto

Feijóo defiende poner fecha ya a las elecciones en Venezuela
OTR Press