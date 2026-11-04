Ceci Vázquez califica de “papelón” la defensa a Pedro Sánchez “tras oito anos ignorando a Betanzos”
La portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Betanzos, Ceci Vázquez, tachó ayer de “papelón” y “fábula” la defensa de Pedro Sánchez y del Gobierno central realizada el martes por los candidatos socialistas Obdulia Taboadela y Andrés Hermida “despois de oito anos ignorando a Betanzos e ás súas necesidades”.
Vázquez discrepa “radicalmente” de la “lectura fantasiosa” de los socialistas sobre la implicación del Ejecutivo estatal y les recuerda que “o único que fixo o Goberno central en Betanzos por iniciativa propia nestes últimos anos foi intervir as contas do Concello para adiantar o pago de 2,5 millóns de euros que o goberno de Barral debía aos provedores”.
“O compromiso do Executivo de Pedro Sánchez coa transformación do centro histórico é un auténtico bulo, xa que se limitou á achega de fondos europeos polos que Betanzos tivo que competir, como no caso da rehabilitación do mercado, ou a colaborar na rehabilitación de vivendas a través dun programa no que tamén participa a Xunta de Galicia”, señaló la portavoz, que calificó de “achegas pírricas” las aportadas en vivienda “para un Ministerio que manexaba un orzamento próximo aos 4.000 millóns de euros anuais”.