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Betanzos

Ceci Vázquez califica de “papelón” la defensa a Pedro Sánchez “tras oito anos ignorando a Betanzos”

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/11/2026 18:27
Rueda de prensa de Ceci Vázquez (izquierda) en Betanzos
Rueda de prensa del PP de Betanzos
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La portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Betanzos, Ceci Vázquez, tachó ayer de “papelón” y “fábula” la defensa de Pedro Sánchez y del Gobierno central realizada el martes por los candidatos socialistas Obdulia Taboadela y Andrés Hermida “despois de oito anos ignorando a Betanzos e ás súas necesidades”. 

Vázquez discrepa “radicalmente” de la “lectura fantasiosa” de los socialistas sobre la implicación del Ejecutivo estatal y les recuerda que “o único que fixo o Goberno central en Betanzos por iniciativa propia nestes últimos anos foi intervir as contas do Concello para adiantar o pago de 2,5 millóns de euros que o goberno de Barral debía aos provedores”

“O compromiso do Executivo de Pedro Sánchez coa transformación do centro histórico é un auténtico bulo, xa que se limitou á achega de fondos europeos polos que Betanzos tivo que competir, como no caso da rehabilitación do mercado, ou a colaborar na rehabilitación de vivendas a través dun programa no que tamén participa a Xunta de Galicia”, señaló la portavoz, que calificó de “achegas pírricas” las aportadas en vivienda “para un Ministerio que manexaba un orzamento próximo aos 4.000 millóns de euros anuais”.

Los candidatos al Congreso Taboadela y Hermida

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