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Betanzos

Betanzos lanza su programación del 25-N con el lema 'Do Mendo ao Mandeo, cero violencias'

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/11/2026 20:29
Josefa Varela Mosquera fue la premiada en 2024 con el Muller Emprendedora
AYTO. BETANZOS
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La programación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres contará en Betanzos con actividades para todos los públicos, poniendo especial énfasis para llegar a la población más joven, indicó el Ayuntamiento. El lema será 'Do Mendo ao Mandeo, cero violencias'.

Así, se realizarán talleres de sensibilización en el ámbito educativo, a través de la reflexión sobre las violencias machistas digitales. También actividades culturales para los jóvenes "que visibilicen o papel das redes sociais na construcción e mantemento de relacións pouco saudables". "Haberá unha xornada dedicada á formación de profesionais que traballan no eido da violencia de xénero, que levará por título A cara B das violencias machistas, da man da cooperativa Arabías, e co financiamento da Deputación da Coruña", señala el Consistorio betanceiro.

Como cada año, se entregará el distintivo 'Muller Emprendedora. Toda unha vida', con cita el domingo 22 a las 12.00 horas en el Salón Azul. El miércoles 25 a las 12.00 horas tendrá lugar, en la Praza da Constitución, la lectura del manifiesto institucional, con el acompañamiento musical de una artista local. El sábado 28 volverá a celebrarse una nueva edición del 'roteiro' Betanzos en Feminino, con salida a las 11.00 horas de la Oficina de Turismo.

"E como maneira de involucrar a toda a comunidade betanceira, a campaña 'Do Mendo ao Mandeo, cero violencias' realizarase en colaboración co comercio, hostalaría e tecido asociativo local, repartindo materiais para decorar os seus locais e escaparates de cara á concienciación da cidadanía", concluye el Ejecutivo de María Barral.

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