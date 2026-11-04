Betanzos lanza su programación del 25-N con el lema 'Do Mendo ao Mandeo, cero violencias'

Josefa Varela Mosquera fue la premiada en 2024 con el Muller Emprendedora AYTO. BETANZOS

La programación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres contará en Betanzos con actividades para todos los públicos, poniendo especial énfasis para llegar a la población más joven, indicó el Ayuntamiento. El lema será 'Do Mendo ao Mandeo, cero violencias'.

Así, se realizarán talleres de sensibilización en el ámbito educativo, a través de la reflexión sobre las violencias machistas digitales. También actividades culturales para los jóvenes "que visibilicen o papel das redes sociais na construcción e mantemento de relacións pouco saudables". "Haberá unha xornada dedicada á formación de profesionais que traballan no eido da violencia de xénero, que levará por título A cara B das violencias machistas, da man da cooperativa Arabías, e co financiamento da Deputación da Coruña", señala el Consistorio betanceiro.

Como cada año, se entregará el distintivo 'Muller Emprendedora. Toda unha vida', con cita el domingo 22 a las 12.00 horas en el Salón Azul. El miércoles 25 a las 12.00 horas tendrá lugar, en la Praza da Constitución, la lectura del manifiesto institucional, con el acompañamiento musical de una artista local. El sábado 28 volverá a celebrarse una nueva edición del 'roteiro' Betanzos en Feminino, con salida a las 11.00 horas de la Oficina de Turismo.

"E como maneira de involucrar a toda a comunidade betanceira, a campaña 'Do Mendo ao Mandeo, cero violencias' realizarase en colaboración co comercio, hostalaría e tecido asociativo local, repartindo materiais para decorar os seus locais e escaparates de cara á concienciación da cidadanía", concluye el Ejecutivo de María Barral.

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