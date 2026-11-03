Los socialistas de Betanzos destacan el impacto de las inversiones del Gobierno en la rehabilitación de la ciudad

Los candidatos al Congreso Taboadela y Hermida

La agrupación local de Betanzos del Partido Socialista destaca el impacto de las inversiones económicas realizadas por el Gobierno central en la rehabilitación de la ciudad. El concejal Andrés Hermida indica que las aportaciones recibidas a lo largo de los últimos ocho años han supuesto un fuerte impulso para la recuperación del patrimonio y la mejora de los barrios.

“Desde o Concello non podemos estar máis que agradecidos ao Goberno de España polos investimentos realizados en Betanzos e na nosa comarca durante os últimos oito anos. Son numerosas as actuacións que permitiron mellorar o noso casco histórico”, explicó Hermida, que participó en un acto con la candidata al Congreso Obdulia Taboadela.

Entre ellas, destacó los cerca de seis millones de euros destinados a la rehabilitación y revitalización del casco histórico, una actuación que considera fundamental para recuperar viviendas, favorecer la llegada de nuevos residentes y reforzar la actividad social y económica del centro histórico.

“Investíronse preto de seis millóns de euros para mellorar o noso casco histórico e convertelo nun espazo de referencia para a rehabilitación, favorecendo que máis persoas veñan vivir a Betanzos e rehabiliten as súas vivendas”, añadió el edil.

Hermida también hizo referencia a las actuaciones realizadas para solucionar los problemas de inundaciones que afectaban a los vecinos del barrio de A Ribeira. Según indicó, el Gobierno central destinó más de un millón de euros a través del Ministerio de Fomento para afrontar esta problemática, que durante años ocasionó importantes dificultades a los residentes de la zona.

Parque del Pasatiempo

El concejal, también, destacó la rehabilitación integral del parque del Pasatiempo, uno de los elementos patrimoniales más representativos de Betanzos y un referente cultural e histórico de Galicia, como otro de los ejemplos de inversión pública en la conversación y puesta en valor del patrimonio.

“Para o Partido Socialista, estas actuacións amosan a importancia de manter o compromiso das administracións coa rehabilitación urbana, a protección do patrimonio e a mellora das infraestruturas municipais, contribuíndo a facer de Betanzos unha vila máis atractiva para vivir e desenvolver novos proxectos de futuro”, apostilló Hermida.

Por su parte, la candidata Obdulia Taboadela defendió la importancia de las políticas públicas de regulación del mercado inmobiliario. “Necesitamos máis instrumentos de control que permitan facer máis accesible o alugueiro”, dijo