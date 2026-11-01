La García Irmáns se viste de Navidad aún a la espera de los resultados de la votación inicial de Ferrero Rocher

Instalación de iluminación navideña en la García Irmáns

Betanzos es uno de los 34 municipios españoles seleccionados por Ferrero Rocher para competir en el concurso ‘Juntos Brillamos Más’.

De momento, la ciudad se disputa con Mondoñedo la representación de Galicia. Dos antiguas capitales que se miden en “un vibrante cara a cara” que se alargará hasta el domingo 8 de noviembre a las 23.59.

El certamen se alargará varias semanas y el elegido no se conocerá hasta el día 14 de diciembre, con lo que no ha extrañado a nadie el inicio de las tareas de ornamentación por parte de los operarios de la empresa contratada en 2025 para la instalación de una “iluminación e decoración especial” durante la campaña de Navidad.

Un contrato que se adjudicó por dos años a Creaciones Luminosas, una empresa de más de 25 años de antigüedad con sede en Tui, se está encargando de colocar las más de 600.000 leds, los arcos y los elementos 3D y 2D que volverán a adornar el centro urbano de Betanzos.

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En concreto, de acuerdo con las indicaciones técnicas, los rótulos luminosos transversales estarán en la avenida de Castilla y en las calles Mandeo y Saavedra Meneses y el 2D en el atrio de Santo Domingo.

Los arcos se instalarán en los núcleos rurales y en las avenidas de Jesús García Naveira, Fraga Iribarne, A Coruña y Castilla; en As Cascas y en la carretera de Oza-Cesuras, así como en la Praza dos Ánxeles, en el Paseo da Galera y en las calles Alcalde Beccaría, Alexandre Bóveda, Alfolí, Ángeles, Azougue, Cañota, Concepción Arenal; Cruz Verde, Cerca, As Mariñas, Doutor Fariña, Emilio Romay, Os Ferradores, Fonte de Unta, Doutor Fleming, Linares Rivas, Rúa Nova, Pescadería, Os Prateiros, A Porta da Vila, A Ribeira, Rollo, Rosalía de Castro, San Francisco, A Magdalena, As Monxas, O Malecón y Saavedra Meneses.

En A Condesa, en la García Irmáns, Fraga Iribarne, A Ribeira y Constitución habrá elementos 3D. Tres de ellos, visitables, que se sumarán a los tres abetos de luz, a la iluminación de medio centenar de árboles naturales, cientos de guirnaldas –sobre todo, en el casco histórico– cortinillas, cornisas, farolas y motivos luminosos, concentrados en la plaza García Irmáns.