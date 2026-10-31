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Betanzos

El nuevo ‘apagón’ ferroviario de A Coruña obliga a impedir los aparcamientos en Infesta

El Ayuntamiento de Betanzos prohibirá estacionar en el acceso a la estación entre los días 4 y 12

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
31/10/2026 17:59
Un tren Regional de la línea A Coruña-Ferrol, a su paso por la estación de Betanzos-Infesta
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El Ayuntamiento de Betanzos impedirá el estacionamiento de vehículos en la vía de acceso a la Estación de Infesta desde la carretera AC-542, que conecta la ciudad con el núcleo ordense de Mesón do Vento, a partir del miércoles, día 4 de noviembre, para agilizar la circulación de los autobuses que darán servicio alternativo al tren durante las obras que el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) está acometiendo en A Coruña.

Los responsables municipales se ven obligados a adoptar esta medida tras recibir una comunicación de Renfe informando de que “o servizo ferroviario permanecerá interrompido entre Betanzos e A Coruña” más de una semana, hasta el día 12. “Como consecuencia, unha parte dos desprazamentos dos usuarios do tren realizarase por estrada mediante autobuses habilitados pola compañía ferroviaria”, indican desde Betanzos. 

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En el caso de los Media Distancia A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense y A Coruña-Ferrol, los viajeros se trasladarán de San Cristóbal a Betanzos-Infesta en autobús, convirtiendo esta estación en nudo de intercambio “entre os servizos ferroviarios e o transporte por estrada” con lo que, para asegurar una correcta asistencia del servicio, así como la seguridad de los usuarios y la desenvoltura de las maniobras de entrada y salida de los autobuses que accederán hasta la estación para recoger a los viajeros, se hace necesario mantener despejado todo el tramo desde la AC-542 entre los días 5 y 12. 

El Gobierno de Betanzos solicita la colaboración vecinal para “respectar a sinalización provisional que se instalará na zona e facilitar así o normal desenvolvemento dun dispositivo que permitirá manter a mobilidade ferroviaria mentres duren as obras” en A Coruña. 

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Este nuevo ‘apagón’ se enmarca en las obras de la intermodal y, según explicaron desde el administrador de infraestructuras, las actuaciones que se contemplan para este semana no son compatibles con la operativa normal de las instalaciones de San Cristóbal. 

En concreto, se centrarán en la configuración definitiva de la terminal, sobre todo, en lo que respecta a los enclavamientos (dispositivos que controlan la circulación y que impiden que los trenes colisionen entre sí) y diferentes sistemas de seguridad necesarios.

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