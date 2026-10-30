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Betanzos

La Junta Local de la AECC de Betanzos celebra  su cuestación anual en la Feira de Santos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
30/10/2026 20:48
Cientos de personas recorrieron las calles del casco urbano para unirse a la 'marea verde'
Esta primavera, una 'marea verde' recorrió las calles de Betanzos en la andaina de la AECC
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La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Betanzos celebra este domingo, día 1 de noviembre, su cuestación anual coincidiendo con la Feira de Santos

Decenas de voluntarios, repartidos en varias mesas, animarán a vecinos y visitantes a realizar sus donativos para la AECC. Desde la directiva señalan que los que quieran unirse a la cuestación solo tienen que acercarse a sus casetas o a sus colaboradores, tanto en el centro de la ciudad como en la entrada al cementerio municipal, en Nosa Señora do Camiño.

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En relación con el camposanto, el Ayuntamiento de Betanzos anunció que abrirá "de xeito ininterrompido durante os vindeiros días en horario de 09.00 a 19.00". 

La tradicional ofrenda del Día de Difuntos se realizará el lunes 2 de noviembre a las 17.30. Las autoridades municipales depositarán "unha coroa de flores en homenaxe a todos os betanceiros e betanceiras falecidos", informa el Ayuntamiento de Betanzos.

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