La Junta Local de la AECC de Betanzos celebra  su cuestación anual en la Feira de Santos

Esta primavera, una 'marea verde' recorrió las calles de Betanzos en la andaina de la AECC Quintana

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Betanzos celebra este domingo, día 1 de noviembre, su cuestación anual coincidiendo con la Feira de Santos.

Decenas de voluntarios, repartidos en varias mesas, animarán a vecinos y visitantes a realizar sus donativos para la AECC. Desde la directiva señalan que los que quieran unirse a la cuestación solo tienen que acercarse a sus casetas o a sus colaboradores, tanto en el centro de la ciudad como en la entrada al cementerio municipal, en Nosa Señora do Camiño.

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En relación con el camposanto, el Ayuntamiento de Betanzos anunció que abrirá "de xeito ininterrompido durante os vindeiros días en horario de 09.00 a 19.00".

La tradicional ofrenda del Día de Difuntos se realizará el lunes 2 de noviembre a las 17.30. Las autoridades municipales depositarán "unha coroa de flores en homenaxe a todos os betanceiros e betanceiras falecidos", informa el Ayuntamiento de Betanzos.