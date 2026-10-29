Decretan el ingreso en prisión de cinco detenidos en un operativo contra el crimen organizado

12 julio 2011La investigación se realiza en el juzgado de Betanzos ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La jueza de la plaza tres del Tribunal de Instancia de Betanzos decretó el ingreso en prisión de los cinco detenidos en un operativo contra el crimen organizado en varios puntos de la provincia de A Coruña.

Según fuentes judiciales, la magistrada ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza de los arrestados que ayer pasaron a disposición judicial. Las mismas fuentes añaden que el pasado domingo, día 25, también decretó el ingreso de otros tres detenidos e investigados en la misma causa.

“Los ocho están siendo investigados por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y por pertenencia a organización criminal”, indican las citadas fuentes.

Tenencia ilícita de armas

Asimismo, dos de las cinco personas que ingresaron en prisión también estan siendo investigados por tenencia ilicita de armas y un tercero por revelación de secretos y acceso ilícito a información resevada.

Cabe recordar que la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera llevaron a cabo este operativo el martes, día 20, con varios registros en diferentes domicilios, algunos de ellos en Narón.