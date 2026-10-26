La Xunta licita por 305.000 euros la nueva la calefacción del Centro de Saúde do Carregal

Imagen exterior del Centro de Saúde de O Carregal Archivo El Ideal Gallego

La Xunta acaba de licitar por más de 305.000 euros el cambio de la instalación térmica del Centro de Saúde do Carregal, en Betanzos, en el Área Sanitaria de A Coruña e Cee.

Así se indica en el Portal de Contratos Públicos de Galicia, donde se explica que “o obxectivo desta reforma é substituír a produción con gasóleo por un sistema de bombas de calor aire-auga reversibles e renovar as terminais de climatización” de unas instalaciones inauguradas en 2005.

La actuación comprende “a independización da produción de auga quente sanitaria mediante aerotermia e a conservación, con verificación e axuste, da ventilación e recuperación existentes” y, de acuerdo con las explicaciones de la institución autonómica, con estas obra se pretende “mellorar as condicións ambientais, a salubridade e o confort dos profesionais e os pacientes, así como optimizar a eficiencia enerxética e a sostibilidade ambiental” del centro, de carácter comarcal, situado en O Carregal.

Estas instalaciones se abrieron hace más de veinte años con el doble de consultas destinadas a la Atención Primaria de las que disponía el anterior, el ambulatorio de la calle Pintor Seijo Rubio. Además, el centro se dotó de nuevas salas, así como avanzados recursos tpara el diagnóstico y tratamiento asistencial de la comarca, a una población que entonces se situó en casi 40.000 vecinos, con prestaciones de Atención Primaria y Punto de Atención Continuada (PAC).