Betanzos competirá por ganar la iluminación navideña de Ferrero Rocher

Iluminación del concurso de Ferrero Rocher Ferrero Rocher

Ferrero Rocher, el icónico bombón dorado de avellanas, crema de chocolate y crujiente barquillo, vuelve a encender la ilusión de la Navidad con la llegada de la edición de oro de “Juntos Brillamos Más”. Esta iniciativa, que este año celebra su decimotercera edición, marca un hito que refuerza el compromiso de la marca con los pueblos de España y, por primera vez, da un paso histórico: amplía a 34 los municipios que competirán por su iluminación navideña, con dos candidaturas por cada comunidad autónoma. Entre ellos, Betanzos.

En Galicia, la competición adopta la forma de un vibrante "cara a cara" autonómico entre Betanzos y Mondoñedo (Lugo). A diferencia de ediciones anteriores, esta vez el poder de decisión recae por completo en la ciudadanía. Se trata de un duelo directo que apela a la identidad, las raíces y el orgullo gallego, en el que vecinos, visitantes y amantes de la tierra tendrán en sus manos elegir cuál de estas dos emblemáticas localidades se convertirá en la representante oficial de Galicia en la siguiente fase de la competición, explican desde el concuros.

"Betanzos, una de las antiguas siete capitales del Reino de Galicia, presume de un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico y de tradiciones tan singulares como el lanzamiento de su gran globo de papel en las fiestas de San Roque. Mondoñedo, antigua capital de provincia y sede episcopal, conserva su catedral del siglo XIII, es parada destacada del Camino de Santiago del Norte y cuna del escritor Álvaro Cunqueiro", comentan.

Junto a ellos competirán también Olvera y Cazorla (Andalucía), Albarracín y Daroca (Aragón), Llanes y Nava (Asturias), Reinosa y Potes (Cantabria), Almagro y Alcaraz (Castilla-La Mancha), Ciudad Rodrigo y Candeleda (Castilla y León), Besalú y Montblanc (Cataluña), Los Molinos y Buitrago del Lozoya (Madrid), Bocairent y Sant Mateu (Comunidad Valenciana), Olivenza y Coria (Extremadura), Sant Francesc Xavier y Muro (Baleares), Buenavista del Norte y Villa de Mazo (Canarias), Nájera y Alfaro (La Rioja), Elizondo y Estella-Lizarra (Navarra), Orduña y Labastida (País Vasco) y Cehegín y Aledo (Murcia).

"Este ano Betanzos é un dos 34 concellos de toda España seleccionados por Ferrero Rocher. A partir do luns 26 os que o desexen poden votar na web. Dentro duns días, deses 34 municipios só quedarán 17, un por comunidade. Ánimate a votar a Betanzos, para que o noso concello sexa o embaixador de Galicia nesa segunda fase. O teu voto aínda lucirá máis no Nadal e será un impulso enorme para a nosa cidade, o noso comercio e a nosa hostalería. Sen dúbida, vota Betanzos", pide la alcaldesa, María Barral. El apoyo al municipio se podrá dar a través de este enlace en la web oficial del concurso.

Galletas de jengibre, el Cascanueces o renos: estos son los elementos que llenarán de magia navideña la plaza de María Pita Más información

Esta edición de oro sitúa a los ciudadanos como los verdaderos protagonistas de la historia. La rivalidad sana y la pasión por la tierra serán los motores clave para acelerar la movilización en cada rincón de Galicia durante las dos semanas críticas de votación, que ya están abiertas y finalizarán el domingo 8 de noviembre a las 23.59 horas.

A través de este formato, Ferrero Rocher refuerza el impacto social, mediático y turístico que ha caracterizado a “Juntos Brillamos Más” a lo largo de sus 12 ediciones anteriores, convirtiéndose en un escaparate único para el patrimonio, la cultura y las tradiciones locales.

“En Ferrero Rocher estamos convencidos de que el verdadero valor de nuestro país reside en la autenticidad y singularidad de cada uno de sus territorios. Con esta edición de oro hemos querido rendir un homenaje sin precedentes y hacer partícipes de la ilusión navideña a muchos más rincones de España”, afirma Franco Martino, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica.

La competición de este 2026 se desarrollará en cuatro fases de votación. En la primera, los ciudadanos se volcarán en un duelo “cara a cara” regional para elegir al municipio que abandere a su comunidad. El 9 de noviembre se anunciarán los 17 "campeones regionales" elegidos por el voto popular, que avanzarán a la siguiente ronda. A partir de ese momento comenzará un proceso de eliminación: en la Fase 2 se seleccionarán los cinco pueblos más votados, que se darán a conocer el 30 de noviembre, y en la Fase 3 se decidirán los dos finalistas, el 7 de diciembre. Estos dos pueblos se medirán en la Fase 4, la gran final, y el nombre del ganador se anunciará el 14 de diciembre.