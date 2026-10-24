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Betanzos

Os escolares de Coirós, artistas invitados no Museo das Mariñas de Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
24/10/2026 04:36
Exposición dos alumnos da EEIU de Coirós no Museo das Mariñas
Exposición dos alumnos da EEI de Coirós no Museo das Mariñas
 
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Os escolares de Coirós, artistas ‘invitados’ no Museo das Mariñas. En concreto, trinta nenos e nenas de entre tres e cinco anos que, desde hai unha semana, mostran a súa arte en Betanzos. Unha exposición da que, ademáis de autores, son narradores e comisarios e na que amosan algúns dos recunchos máis atractivos do seu concello, da natureza e a vida cotiá de Armea, Colantres, Lesa, Coirós, Santiago ou Santa María de Ois.

Como se mira o mundo a través dunha cámara cando aínda se cursa Educación Infantil? O alumnado da Escola de Coirós atopou a resposta nun proxecto co que descubriron a súa contorna a través da fotografía e o resultado pode contemplarse no Museo das Mariñas. Alí, os rapaces comparten cos visitantes a súa visión do municipio, alonxada do común, centrada nas emocións, na curiosidade dos menores, “que se implicaron ao 100%”, comenta unha das mestras, Lucía Fraga Romero.

A iniciativa naceu da colaboración co fotógrafo profesional Manuel Bouzón e co mestre xubilado Armando Herrero, que animaron aos cativos a retratar os encantos de Coirós. A proposta integrouse no proxecto educativo sobre a arte desenvolvido durante o curso 2025-26.

Inauguración da exposición dos nenos de Coirós no Museo das Mariñas
Inauguración da exposición dos nenos de Coirós no Museo das Mariñas
 

A visita de Bouzón á escola serviu para introducir aos pequenos na fotografía artística e despois, coa colaboración das familias, levaron cámaras ás súas casas e fotografaron os lugares que máis lles chamaban a atención, sempre coa supervisión da EEI de Coirós e co acompañamento do Proxecto Documental Integrado (PDI) ‘Artistadas’.

Para moitos, era a primeira vez que manexaban unha cámara e, con ela, aprenderon a mirar a describir e a crear; a ollar doutra maneira todo o mundo que os rodea, o día a día en Coirós.

O traballo continuaba na aula, onde cada semana seleccionaban imaxes, describían o que aparecía nelas e elaboraban colectivamente os títulos e os pés de foto, como recorda Fraga.

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Así, unha actividade artística converteuse tamén nunha oportunidade para desenvolver a expresión oral, a escritura e a capacidade de observación: “Ao principio tes dúbidas porque son pequenos, pero, cando ves que entenden o que é unha foto artística e que cada vez están máis motivados, intentas continuar ese fío”, explica Fraga.

O recoñecemento do seu traballo serviu para manter vivo o seu interese e, acabado o curso, expuxeron na escola, e durante os meses de verán, no Centrro Social de Coirós. Agora, a modo de clausura, o proxecto desembarca no Museo das Mariñas.

ninos en la expo de coiros marinas
Libro de visitas da mostra
 

Coa colaboración de Francisco Martínez ‘Pin’, deseñaron uns murais para ambientar a sala, e os propios nenos e nenas gravaron breves descricións de cada unha das súas obras, e, mediante códigos QR, a modo de audioguía, os visitantes poden escoitar aos autores explicar as súas creacións, que estarán expostas ata que remate o 2026.

Deste xeiro, os cativos non só fixeron as fotografías, senón que tamén asumiron o papel de comisarios da exposición, encargándose de seleccionar e presentar as súas obras; a responsabilidade de participar activamente nunha mostra real.

“O feito de expoñer no museo, para eles, é algo moi significativo, é como dicir ‘que importante son”, sinala Fraga.

ExpoCoiros en el Museo das Mariñas de Betanzos
ExpoCoiros no Museo das Mariñas de Betanzos
 

Na iniciativa colaboraron tamén exalumnos como Dani ou a mestra xubilada Conchi, así como veciños e cidadáns vinculadas á comunidade educativa que, cos rapaces, demostraron que a implicación da contorna enriquece, e moito, a aprendizaxe na escola rural.

A sala na que se exhiben estas obras está aberta no mesmo horario do Museo das Mariñas de Betanzos, de luns a venres, de 09.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00.

Unha invitación a descubrir Coirós desde unha perspectiva diferente e a comprobar que, ás veces, para atopar algo extraordinario non hai que ir moi lonxe: abonda con mirar coas ganas de descubrir que teñen os máis pequenos.

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