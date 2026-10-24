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Betanzos

Betanzos someterá a aprobación o Plan de Acción Local de Axenda Urbana 2030

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/10/2026 17:13
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Vista da García Irmáns
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O Goberno de Barral presentou hoxe o Plan de Acción Local da Axenda Urbana de Betanzos que levará a pleno o vindeiro martes como documento estratéxico que definirá o modelo de cidade para os vindeiros anos. O plan, con horizonte 2030, xunto co seu Diagnóstico e o Marco Estratéxico, ordena as políticas municipais en urbanismo, mobilidade, vivenda, medio ambiente, economía local, inclusión social e innovación dixital baixo unha mesma visión de conxunto. 

A alcaldesa, María Barral, explicou que a “Axenda Urbana é o documento no que Betanzos decide que cidade quere ser dentro de cinco anos e como vai chegar a ela. Non é un papel máis: é unha folla de ruta que nos permite ordenar prioridades, traballar de maneira coordinada e estar en mellores condicións para captar fondos europeos, estatais e autonómicos para os proxectos que a nosa veciñanza necesita”.

O plan adapta á realidade local os dez obxectivos estratéxicos da Axenda Urbana Española, alineados coa Axenda 2030 das Nacións Unidas e coa Axenda Urbana da Unión Europea:

  • Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
  • Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente.
  • Previr e reducir os impactos do cambio climático e mellorar a resiliencia
  • Facer unha xestión sostible dos recursos e favorecer a economía circular.
  • Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible.
  • Fomentar a cohesión social e buscar a equidade.
  • Impulsar e favorecer a economía urbana.
  • Garantir o acceso á vivenda.
  • Liderar e fomentar a innovación dixital
  • Mellorar os instrumentos de intervención e a gobernanza.

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O documento parte dun diagnóstico que identifica tanto os desafíos do concello (o envellecemento da poboación e do parque edificado, a vivenda baleira, a desigualdade entre o núcleo urbano e o rural, a vulnerabilidade ante inundacións e episodios climáticos extremos ou a fenda dixital) como as súas grandes fortalezas: o patrimonio histórico, a contorna dos ríos Mendo e Mandeo, a Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, a compacidade da vila e a posición estratéxica do polígono de Piadela.

Entre as liñas e proxectos que recolle o plan destacan:

  • Territorio e patrimonio: a aprobación definitiva do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, cunha redución do solo urbanizable respecto das Normas Subsidiarias de 1996, o Anel Verde e Azul que conectará a vila coa ría, o río Mandeo e as parroquias rurais, e a rehabilitación da contorna do Pasatempo.
  • Rexeneración urbana: áreas de rehabilitación integral no casco histórico e a transformación do mercado municipal nun espazo multifuncional que combine actividade comercial, cultura e encontro social.
  • Transición enerxética e clima: unha planta solar municipal no Carregal para autoconsumo, composteiros comunitarios en barrios urbanos e parroquias rurais, unha oficina municipal de enerxía e circularidade, sistemas de drenaxe sostible en zonas vulnerables a inundacións e unha rede de refuxios climáticos.
  • Mobilidade: sendas peonís e ciclistas, camiños escolares seguros e o desenvolvemento do Plan de Mobilidade Urbana Sostible.
  • Vivenda: mobilización da vivenda baleira cara ao alugueiro asequible, con convenios con persoas propietarias e garantías públicas, e reforzo do parque público de vivenda.
  • Economía local: viveiros de empresas e coworking, dixitalización do comercio de proximidade, melloras no polígono de Piadela e rutas turísticas apoiadas en novas tecnoloxías.
  • Cohesión social: reforzo da atención domiciliaria, espazos de encontro para combater a soidade non desexada e unha bolsa municipal de emprego
  • Administración e participación: modernización da administración electrónica, formación para reducir a fenda dixital, orzamentos participativos e un plan integral de comunicación.

Para garantir que o plan se execute e se avalíe de forma continua, a proposta que se levará a oleno inclúe a creación de dez mesas de traballo sectoriais, unha por cada obxectivo estratéxico. Estarán presididas polo concelleiro ou concelleira da área e integradas por persoal técnico municipal, representantes dos grupos políticos e das asociacións veciñais, profesionais, empresariais e sociais.

“Queremos que a Axenda Urbana sexa un documento vivo, que se constrúa e se revise co conxunto da veciñanza. Por iso propoñemos estas mesas, para que as asociacións, o comercio, o tecido social e todos os grupos municipais teñan voz na execución e no seguimento do plan”, engadiu María Barral.

Se o pleno dá o seu visto e prace, o plan someterase a información pública durante vinte días hábiles mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no taboleiro de edictos do Concello de Betanzos. 

Toda a documentación estará tamén dispoñible na web municipal e na sede electrónica, e calquera persoa física ou xurídica poderá examinala e presentar alegacións ou suxestións. Ademais, solicitarase a opinión das principais asociacións veciñais, profesionais, sindicais e sectoriais.

 “Convido a toda a cidadanía a ler o plan e a facer as súas achegas. Betanzos ten un patrimonio, unha paisaxe e unha xente extraordinarios, e esta Axenda debe axudarnos a protexelos e a darlles futuro”, concluíu a alcaldesa.

O plan configúrase como un instrumento estratéxico e flexible, que se irá actualizando en función dos indicadores de seguimento e das posibilidades de financiamento de cada proxecto.

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