Betanzos someterá a aprobación o Plan de Acción Local de Axenda Urbana 2030
O Goberno de Barral presentou hoxe o Plan de Acción Local da Axenda Urbana de Betanzos que levará a pleno o vindeiro martes como documento estratéxico que definirá o modelo de cidade para os vindeiros anos. O plan, con horizonte 2030, xunto co seu Diagnóstico e o Marco Estratéxico, ordena as políticas municipais en urbanismo, mobilidade, vivenda, medio ambiente, economía local, inclusión social e innovación dixital baixo unha mesma visión de conxunto.
A alcaldesa, María Barral, explicou que a “Axenda Urbana é o documento no que Betanzos decide que cidade quere ser dentro de cinco anos e como vai chegar a ela. Non é un papel máis: é unha folla de ruta que nos permite ordenar prioridades, traballar de maneira coordinada e estar en mellores condicións para captar fondos europeos, estatais e autonómicos para os proxectos que a nosa veciñanza necesita”.
O plan adapta á realidade local os dez obxectivos estratéxicos da Axenda Urbana Española, alineados coa Axenda 2030 das Nacións Unidas e coa Axenda Urbana da Unión Europea:
- Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
- Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente.
- Previr e reducir os impactos do cambio climático e mellorar a resiliencia
- Facer unha xestión sostible dos recursos e favorecer a economía circular.
- Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible.
- Fomentar a cohesión social e buscar a equidade.
- Impulsar e favorecer a economía urbana.
- Garantir o acceso á vivenda.
- Liderar e fomentar a innovación dixital
- Mellorar os instrumentos de intervención e a gobernanza.
O documento parte dun diagnóstico que identifica tanto os desafíos do concello (o envellecemento da poboación e do parque edificado, a vivenda baleira, a desigualdade entre o núcleo urbano e o rural, a vulnerabilidade ante inundacións e episodios climáticos extremos ou a fenda dixital) como as súas grandes fortalezas: o patrimonio histórico, a contorna dos ríos Mendo e Mandeo, a Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, a compacidade da vila e a posición estratéxica do polígono de Piadela.
Entre as liñas e proxectos que recolle o plan destacan:
- Territorio e patrimonio: a aprobación definitiva do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, cunha redución do solo urbanizable respecto das Normas Subsidiarias de 1996, o Anel Verde e Azul que conectará a vila coa ría, o río Mandeo e as parroquias rurais, e a rehabilitación da contorna do Pasatempo.
- Rexeneración urbana: áreas de rehabilitación integral no casco histórico e a transformación do mercado municipal nun espazo multifuncional que combine actividade comercial, cultura e encontro social.
- Transición enerxética e clima: unha planta solar municipal no Carregal para autoconsumo, composteiros comunitarios en barrios urbanos e parroquias rurais, unha oficina municipal de enerxía e circularidade, sistemas de drenaxe sostible en zonas vulnerables a inundacións e unha rede de refuxios climáticos.
- Mobilidade: sendas peonís e ciclistas, camiños escolares seguros e o desenvolvemento do Plan de Mobilidade Urbana Sostible.
- Vivenda: mobilización da vivenda baleira cara ao alugueiro asequible, con convenios con persoas propietarias e garantías públicas, e reforzo do parque público de vivenda.
- Economía local: viveiros de empresas e coworking, dixitalización do comercio de proximidade, melloras no polígono de Piadela e rutas turísticas apoiadas en novas tecnoloxías.
- Cohesión social: reforzo da atención domiciliaria, espazos de encontro para combater a soidade non desexada e unha bolsa municipal de emprego.
- Administración e participación: modernización da administración electrónica, formación para reducir a fenda dixital, orzamentos participativos e un plan integral de comunicación.
Para garantir que o plan se execute e se avalíe de forma continua, a proposta que se levará a oleno inclúe a creación de dez mesas de traballo sectoriais, unha por cada obxectivo estratéxico. Estarán presididas polo concelleiro ou concelleira da área e integradas por persoal técnico municipal, representantes dos grupos políticos e das asociacións veciñais, profesionais, empresariais e sociais.
“Queremos que a Axenda Urbana sexa un documento vivo, que se constrúa e se revise co conxunto da veciñanza. Por iso propoñemos estas mesas, para que as asociacións, o comercio, o tecido social e todos os grupos municipais teñan voz na execución e no seguimento do plan”, engadiu María Barral.
Se o pleno dá o seu visto e prace, o plan someterase a información pública durante vinte días hábiles mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no taboleiro de edictos do Concello de Betanzos.
Toda a documentación estará tamén dispoñible na web municipal e na sede electrónica, e calquera persoa física ou xurídica poderá examinala e presentar alegacións ou suxestións. Ademais, solicitarase a opinión das principais asociacións veciñais, profesionais, sindicais e sectoriais.
“Convido a toda a cidadanía a ler o plan e a facer as súas achegas. Betanzos ten un patrimonio, unha paisaxe e unha xente extraordinarios, e esta Axenda debe axudarnos a protexelos e a darlles futuro”, concluíu a alcaldesa.
O plan configúrase como un instrumento estratéxico e flexible, que se irá actualizando en función dos indicadores de seguimento e das posibilidades de financiamento de cada proxecto.