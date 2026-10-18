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La alcaldesa y la edil de Comercio con los participantes en la Semana de la Tortilla 2026
Betanzos

Mesón Café Segundo gana 'por matices' el concurso de la Tortilla de Betanzos

Con una puntuación de 26 sobre 30 superó a Bar O Rabel y Adega Lastras

Fran Moar
Fran Moar
18/10/2026 13:37

Mesón Café Segundo ganó, según el jurado 'por matices', el concurso de la Tortilla de Betanzos.

Lastras, Segundo, O Rabel, Casanova y Avenida son los cinco finalistas de la Semana da Tortilla

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Con una puntuación de 26 sobre 30 superó a Bar O Rabel y Adega Lastras, segundo y tercero, respectivamente. 

El certamen se celebró por primera vez en el renovado mercado municipal y contó con la presencia de la alcaldesa, María Barral. 

Mesón Café Segundo se une en el palmarés de 2026 a Jorge Río Cortés ganador, por tercera vez, del premio a la “Mellor tortilla caseira” que se otorga durante la Semana de la Tortilla de Betanzos y a la que se presentaron trece participantes, la edición que contó con más participación. El jurado, presidido por la varias veces ganadora de la mejor tortilla de Betanzos y que este año anunció su retirada, Pepa Miranda, de Casa Miranda, y representantes de Acebe y la Reserva de la Biosfera y Lar de Unta eligió la tortilla presentada por Jorge Río por delante de las de Pablo Tomé Crespo, que quedó en segunda posición e Inés Muller Guevara que quedó tercera. Los miembros del jurado destacaron el nivel de las tortillas presentadas este año y la dificultad a la hora de elegir las tres mejores.

Jorge del Río, ganador por tercera vez del premio a mejor tortilla casera en Betanzos

Betanzos ya tiene su mejor tortilla casera de 2026

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