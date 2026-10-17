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Betanzos

Lastras, Segundo, O Rabel, Casanova y Avenida son los cinco finalistas de la Semana da Tortilla

Redacción El Ideal Gallego
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17/10/2026 09:00
Una final anterior del certamen
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Adega Lastras, Café de Segundo, Restaurante Casanova, Mesón Avenida y Bar O Rabel son los finalistas de la Semana da Tortilla de Betanzos, una cita en la que participan doce establecimientos de hostelería. 

La final será mañana a partir de las 12.00 horas en el mercado municipal de Santa María, pero el público puede optar a premios visitando cinco locales y sellando una cartilla o escaneando códigos QR. 

Se sortearán tres experiencias para dos personas en uno de los restaurantes de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, tres lotes de merchandising de Coca-Cola y cinco vales de compra en comercios de Acebe de 100 euros cada uno.

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