Lastras, Segundo, O Rabel, Casanova y Avenida son los cinco finalistas de la Semana da Tortilla

Una final anterior del certamen ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Adega Lastras, Café de Segundo, Restaurante Casanova, Mesón Avenida y Bar O Rabel son los finalistas de la Semana da Tortilla de Betanzos, una cita en la que participan doce establecimientos de hostelería.

La final será mañana a partir de las 12.00 horas en el mercado municipal de Santa María, pero el público puede optar a premios visitando cinco locales y sellando una cartilla o escaneando códigos QR.

Se sortearán tres experiencias para dos personas en uno de los restaurantes de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, tres lotes de merchandising de Coca-Cola y cinco vales de compra en comercios de Acebe de 100 euros cada uno.