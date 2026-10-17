Betanzos ya tiene su mejor tortilla casera de 2026

Jorge Río, ganador por tercera vez del premio a mejor tortilla casera en Betanzos Arume

Jorge Río Cortés resultó ganador este sábado, por tercera vez, del premio a la “Mellor tortilla caseira” que se otorga durante la Semana de la Tortilla de Betanzos y a la que se presentaron trece participantes, la edición que contó con más participación. El jurado, presidido por la varias veces ganadora de la mejor tortilla de Betanzos y que este año anunció su retirada, Pepa Miranda, de Casa Miranda, y representantes de Acebe y la Reserva de la Biosfera y Lar de Unta eligió la tortilla presentada por Jorge Río por delante de las de Pablo Tomé Crespo, que quedó en segunda posición e Inés Muller Guevara que quedó tercera. Los miembros del jurado destacaron el nivel de las tortillas presentadas este año y la dificultad a la hora de elegir las tres mejores.

El concurso fue seguido por numeroso público que llenó el salón azul del edificio Liceo y que disfrutó de una final muy igualada. El ganador, Jorge Río, recibió un trofeo conmemorativo y un lote de productos del patrocinador “Aceites Abril” y del Ayuntamiento; para el segundo y tercer premio también hubo lotes de productos del patrocinador y del Ayuntamiento.

Por otra parte, mañana domingo, el último día de la Semana de la Tortilla, tendrá lugar la final a las 12.00 horas retransmitida por los canales de comunicación del Concello (YouTube y redes sociales) en la que cinco locales hosteleros se jugarán el premio a la mejor tortilla de este año: Adega Lastras, Mesón Café de Segundo, Restaurante Casanova, Mesón Avenida y Bar O Rabel.

Lastras, Segundo, O Rabel, Casanova y Avenida son los cinco finalistas de la Semana da Tortilla Más información

Son cinco de los doce locales de hostelería que este año participaron en el programa de exaltación de la tortilla que cumple su XVI edición: Adega Lastras, Tortilla y Punto, Café Banca, A de Pedro Panadería, Mesón Café de Segundo, Cafetería Yocri, Mesón Avenida, Restaurante Casanova, Bar Galicia, Bar O Rabel, La Travesía Vinos y Restaurante ONZE

El jurado profesional de mañana domingo estará compuesto por el chef estrella Michelín Luis Veira; Antonio Amenedo, del Pazo de Santa Cruz de Mondoi; y Gorka Rodríguez de la pulpeira de Melide. Por primera vez se celebrará en el Mercado Municipal del casco histórico.

El jurado semanal que degustó las 12 tortillas destacó la igualdad que existió entre los participantes y la dificultad que cada año existe para elegir los cinco finalistas. Durante el fin de semana también se podrá seguir degustando la tortilla en los locales participantes y así participar en los sorteos que certamen y en la votación para elegir a la mejor tortilla “popular”.

El Ayuntamiento puso en marcha una aplicación móvil “GastroBetanzos” que está disponible para Android y iOS para que la clientela de los locales inscritos en la XV edición de la Semana de la Tortilla de Betanzos puedan participar de manera activa en el evento. Al descargar GastroBetanzos en el teléfono se puede, además de obtener información de la Semana, participar en sorteos y votar por la tortilla preferida.

Para ello, los interesados deberán escanear el código QR asignado de manera exclusiva a cada uno de los locales para que quede constancia de que se probó su tortilla. Al realizar el escaneo en cinco de los establecimientos participantes se entrará en el sorteo de cinco experiencias gastronómicas para dos personas en uno de los "Restaurantes de la Biosfera", certificados en el año 2019 en la Marca de Calidad con la colaboración de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras del Mandeo, y de cinco lotes de productos de merchandising de Coca-Cola.

Además, los usuarios de la app, cuando completen el escaneo de los cinco códigos QR podrán votar por la tortilla que les parezca mejor, y así colaborar en la elección del establecimiento ganador de la XV Semana de la Tortilla de Betanzos en la categoría de Premio Popular. También se podrá hacerlo sellando el díptico informativo en cinco de los doce locales participantes para entrar en el sorteo.

El precio de la tapa es de de 2,5 euros, y el de la tortilla entera de 20 euros. La tortilla se sirve entre las 12.30 horas y las 15.00 horas por la mañana y entre las 20.00 y las 22.00 horas por la tarde, excepto los viernes y los sábados, en los que el horario es de 20.00 a 23.00 horas por la tarde.