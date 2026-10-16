Eira Vella recuerda a Xulio Cuns con varias actividades con motivo del centenario de su nacimiento

Cuns, en el centro, con Pilar Vázquez, de Eira Vella, y su esposa Marina, en el acto en que se le dio su nombre al Aula de Cultura del Edificio Archivo Archivo El Ideal Gallego

La Asociación Cultural Eira Vella rendirá tributo a Xulio Cuns con motivo del centenario de su nacimiento en Betanzos.

Con el título ‘Lembrando a Xulio Cuns’, el calendario de actividades se inaugurará el día 22 de octubre con un encuentro literario y musical en el que intervendrán Xesús Torres, Alfredo Erias, Olga Patiño y músicos amigos del artista, que se suman así a la iniciativa impulsada por la entidad, entre cuyos impulsores estuvo el propio Cuns, que también perteneció a la Agrupación Cultural Candilejas, Coral Polifónica de Betanzos, el Grupo de teatro Luzada, Trío Evocación o la Agrupación Teatral Mariñán.

Así, el mundo de la escena no podía dejar se estar presente en estos actos y, el día 26 de octubre, a las 20.30 horas en el aula de cultura que lleva su nombre, la compañía Catro Gatos dramatizará una de sus obras: ‘O Ramallo de Loureiro’.

En noviembre, entre los días 15 y 28, la Sala Jesús Núñez del Edificio Archivo (Liceo) acogerá una exposición bio-bibliográfica con imágenes, publicaciones y creaciones del polifacético Cuns, que dedicó su vida a la actividad cultural, como escritor, como traductor, como conferencista, periodista, actor, guitarrista…, colaborando con el día a día de Betanzos.