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Betanzos

As obras de mellora das cubertas do cemiterio municipal comezarán nos vindeiros días

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/10/2026 14:57
Vista del interior del cementerio municipal de Betanzos
Archivo El Ideal Gallego
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O Concello de Betanzos iniciará nos vindeiros días as obras de mellora das cubertas dos nichos do polígono 2 do cemiterio municipal, unha intervención destinada a solucionar os problemas de filtracións de auga e a reducir as humidades e condensacións que afectan a estas sepulturas. O proxecto, redactado polos servizos técnicos municipais, ten un orzamento de 169.780,69 euros (IVE incluído) e un prazo de execución previsto de seis meses.

Na actualidade, as cubertas dos bloques de nichos do polígono 2 rematan cunha placa de formigón sen ningún tipo de cobertura. Moitas delas presentan vexetación e algunhas, gretas que provocan importantes filtracións de auga no interior dos nichos.

Esta parte do cemiterio componse de 17 bloques de nichos con catro filas cada un. Nalgún deles xa se executou hai uns anos unha mellora da cuberta, ante a entrada de auga que sufrían. A solución adoptada daquela deu bos resultados e é a que agora se estende ao resto do polígono.

A intervención contempla a limpeza da placa de formigón existente, coa retirada da vexetación, os cascotes e outros residuos, e a posterior execución dunha cuberta multicapa sobre ela. Esta levará dous elementos principais: placas onduladas de fibrocemento sen amianto, que garanten a impermeabilización, e teja cerámica curva de cor vermella como material de cobertura.

En total, executaranse preto de 1.534 metros cadrados de cuberta. Tamén se farán os remates laterais, as cumbreiras e os encontros cos paramentos verticais, estes últimos con pintura impermeable e chapa de aluminio en cor teja.

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O sistema proposto é unha cuberta ventilada e de instalación en seco, sen morteiro, o que favorece a ventilación entre os distintos elementos e contribúe a controlar a humidade. Ademais, ofrece unha gran durabilidade e un baixo mantemento. O Goberno local ten a intención de afrontar esta actuación e, unha vez executada, programar unha nova fase similar noutras zonas do cemiterio, co obxectivo de ir mellorando de forma progresiva o estado das instalacións.

Esta actuación súmase ás intervencións que o Concello de Betanzos vén executando periodicamente no cemiterio municipal, con partidas orzamentarias específicas. Entre elas, o arranxo puntual dos viais interiores, coa reparación de baches e a eliminación de barreiras para mellorar a accesibilidade, e os traballos de xardinaxe, coa poda e o perfilado dos característicos teixos cilíndricos centenarios, o desbroce da maleza e a limpeza integral do recinto con hidrolimpadoras. Tamén se levou a cabo a posta a punto da sinalización interior e a optimización das redes de auga e da recollida de residuos dentro do recinto.

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