Omar Árcega, Premio Internacional Jesús Núñez: “Tras unos años intensos, sentí que esta vez tenía una obra con la madurez suficiente”

Omar Árcega Morales

Con ‘Mareacimática’ no trata de transmitir una imagen del océano, sino una experiencia que se aproxime a lo que sentimos cuando lo observamos, a “esa mezcla de movimiento, profundidad, repetición e incertidumbre”, dice Omar Árcega. Desde México, reflexiona sobre el arte, la creación y lo que supone este Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez.

¿Cómo recibe la noticia y su sincronía con otros éxitos obtenidos también estos días en México?

Con sorpresa y con alegría. Llegó en un momento en el que están sucediendo varias cosas importantes en mi trabajo, pues próximamente estaré en una nueva edición de FIG Bilbao y también acabo de obtener el segundo lugar en la Bienal Internacional de Grabado y Estampa Alfredo Zalce, aquí en México. En ambos casos, son acontecimientos que me hacen sentir muy contento, sobre todo porque detrás hay un largo proceso de trabajo. Los últimos cinco años han sido especialmente intensos en términos de investigación, conceptualización y desarrollo técnico; un periodo de muchos ensayos, errores, descubrimientos y decisiones que poco a poco han ido dando forma a un lenguaje propio. Por eso, recibir este reconocimiento es importante pues, de alguna manera, me permite ver cómo una investigación que comenzó con muchas preguntas empieza a encontrar otros espacios de diálogo y circulación.

Esta era la primera vez que concurría al Premio de Arte Gráfico de la Diputación de A Coruña.

Sí, era la primera vez que participaba en esta convocatoria, aunque tenía la intención de hacerlo desde hace varias ediciones. Pero sentía que mi trabajo todavía necesitaba madurar. Porque no se trataba únicamente de producir una obra para participar, sino de llegar a un punto en el que las ideas, los procedimientos técnicos y los resultados tuvieran una relación más sólida entre sí. Hay procesos que necesitan tiempo para encontrar su forma y, en mi caso, estos años me han permitido resolver cuestiones que antes estaban solamente planteadas como posibilidades. Esta vez sentí que tenía una obra con la madurez suficiente.

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¿Conoce el CIEC de Betanzos?

La conozco a través de sus publicaciones, de las redes sociales y del trabajo de amigos y colegas que han participado en cursos y convocatorias o que han tenido la oportunidad de visitar sus instalaciones. Siempre me ha interesado conocer espacios dedicados a la investigación y producción gráfica, especialmente aquellos donde el grabado se entiende como un lenguaje en constante transformación y no solamente como un conjunto de procedimientos tradicionales. Me siento afortunado de que este reconocimiento me permita acercarme a la Fundación CIEC, conocer sus talleres, intercambiar experiencias con otros artistas y entrar en contacto con la comunidad gráfica que se ha formado alrededor de ella. Creo que una parte importante de estos encuentros está precisamente en las conversaciones y los conocimientos que pueden surgir del intercambio.

Es usted una de las voces más innovadoras del escenario actual, su obra entrelaza arte, ciencia y vibración sonora y ha exhibido tanto en México como en Asia y Europa. ¿Cómo definiría su arte?

Una constante en mi trabajo ha sido intentar encontrar soluciones visuales y materiales a preguntas que, en principio, no necesariamente pertenecen al campo del arte. Traducir un fenómeno de un lenguaje a otro. Por ejemplo, cómo algo que pertenece al sonido puede convertirse en imagen, cómo una vibración puede dejar una huella física o cómo podemos representar visualmente el tiempo y el movimiento. ‘Mareacimática’ se ha nutrido de distintas investigaciones y procesos anteriores, y cada uno de ellos me ha permitido incorporar conocimientos específicos. No me interesa utilizar la ciencia para ilustrar sus conceptos, sino tomar algunas de sus herramientas y principios para formular preguntas desde el arte y encontrar otras posibilidades de representación. En ‘Mareacimática’, el mar es el punto de partida para pensar en la vibración, el ritmo, el sonido, la luz y el tiempo. Me interesa particularmente ese efecto hipnótico que produce observar el movimiento del agua, esa sensación de estar frente a algo que reconocemos perfectamente, pero cuyo comportamiento resulta muy difícil de descifrar.

Si tuviera que definir mi trabajo, diría que es una investigación sobre las posibilidades de la imagen y su capacidad para registrar, traducir o hacer perceptibles fenómenos que normalmente experimentamos de otras maneras.

Intento que las obras puedan partir de estructuras muy concretas, incluso de procedimientos rigurosos, pero que al final produzcan una experiencia visual mucho más abierta, que no dependa necesariamente de conocer todos los conceptos que existen detrás de ellas.

¿En qué o en quién se inspiró?

Me inspira mucho la búsqueda de soluciones a un problema. En este caso, intentar descifrar el movimiento del mar. Es una pregunta que me he hecho prácticamente toda la vida. Me interesa entender cómo se organiza ese movimiento aparentemente caótico, cómo se producen sus ritmos, sus repeticiones y variaciones, y de qué manera podría traducir todo eso a una imagen. Durante años busqué aproximarme a esa pregunta desde distintas técnicas: el dibujo, la fotografía, el video, la pintura y, finalmente, el grabado, que por ahora es el medio en el que he encontrado mayores posibilidades para desarrollar esta investigación.

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En el proceso también han sido importantes las referencias a otros artistas, como Vija Celmins, Barnett Newman, David Alfaro Siqueiros o Philippe Parreno. Cada uno, desde su propio lenguaje, me ha permitido pensar en problemas relacionados con la percepción, la escala, el espacio, la materia o la experiencia del espectador.

También me interesaron mucho las antiguas cartas de navegación polinesias, que sintetizaban el comportamiento del oleaje mediante estructuras de líneas y relaciones espaciales. Me parecía extraordinario que un fenómeno tan complejo como el movimiento del océano pudiera traducirse a un sistema de representación tan preciso y, a la vez, tan abstracto.

A partir de esas referencias comencé a desarrollar mis sistemas y a buscar una manera de trasladarlos físicamente a una matriz de grabado.

¿Por qué una xilografía?

La elección de la técnica está directamente relacionada con la cimática, el estudio de los patrones que pueden producir las vibraciones en determinados medios materiales. Me interesaba la posibilidad de que el sonido no fuera solamente una referencia conceptual dentro de la obra, sino que participara directamente en su construcción, y así es como comencé a desarrollar un procedimiento de grabado basado en la percusión. Utilizando un martillo y una herramienta originalmente diseñada para la mezzotinta, empecé a realizar incisiones sobre matrices de PVC mediante secuencias de golpes organizados rítmicamente. Cada impacto deja una huella y modifica físicamente la superficie. De esta manera, el ritmo, la fuerza, la repetición y el tiempo que intervienen en la ejecución quedan inscritos en la matriz. Cuando imprimimos la primera matriz, apareció algo que no había previsto completamente: la imagen tenía una complejidad visual que iba más allá de lo que había dibujado o imaginado inicialmente. Muchos descubrimientos importantes suceden así, cuando durante una búsqueda aparece algo que no estábamos esperando y tenemos la capacidad de reconocerlo.

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Hace unos cuatro años decidí desarrollar este procedimiento como parte central de mi lenguaje artístico.